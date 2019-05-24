备战高考 八句话助你打赢“心理战”

一年一度的高考如期而至，考生们正如临大敌、埋头苦读，父母和老师还要想尽办法给考生们“减压、减负”，但“上大学并不是唯一的出路”，此时这样的话对于莘莘学子而言，怎么说都是苍白的。

高考的考场如战场，是实力的较量，更是心理的较量。二者相比较，心理因素更是决定最后结局的重要因素。心理因素是什么？心态！心态是一个杠杆，好的心态一方面可以提升学习效率，加速提升自己的实力，另一方面可以优化应试策略，让考生在高考中能够更好地展示出自己真实的实力，甚至超常发挥。

作为一名儿童心理医生，深知在高考迫近的时刻，无论再怎么剖析压力的来源或焦虑的成因都已经毫无意义。结合自己多年来为高考前学子减压的经验，从心理学和实战的角度，此时此刻告诉考生及家长如何自我调整和应对才是最重要的。

儿科医生的八句“心理”话

1.要明白不只你一个人焦虑。高考前每个人都会焦虑，这是每个人在面临重大事件时的正常反应。

2.健康饮食，规律作息，适度运动。其中适度运动非常重要，建议每天运动不少于1个小时，如果没有“整块儿”的时间，可利用课间等碎片化时间做“俯卧撑”等快捷的运动。

3.正常交往，多与同学或其他考生沟通。在和别人沟通的过程中，可能会了解到大家都有“焦虑”的感觉，就不会再为自己的“焦虑”感到羞愧和紧张，同时还会从别人身上学会一些应对焦虑的方法，从而实现社交性“互助”。

4.父母平静从容胜过千言万语。父母和孩子一样都要有一颗平常心，不要“围着孩子转”，各自像平常一样“忙自己”的即可，给孩子营造一个和谐宽容的家庭氛围，让孩子感受到无条件的爱和支持。

5.记住睡眠永远是人的本能。万一高考前一天睡不好甚或通宵未眠，也没有关系，说明你暂时不需要这么多的睡眠，也说明你的大脑处于更积极的兴奋状态，会确保你考试时拥有足够的能量。

6.顺应自己的情绪。如果你紧张、害怕、生气、厌恶或者疑惑，那就坦然接受这些情绪的存在。压抑自己的情绪会增加压力。

7.掌握一项“放松”的技巧。每天练习一两次，用途：在过度紧张焦虑时快速放松；紧张的学习间隙休息放松；入睡困难时助眠。具体做法：①找一个舒适环境，坐或躺在舒适的位置，闭上眼睛，尽可能让肌肉放松；②用鼻子深深地慢慢吸气，想象一下吸气的时候闻着花香，心里默数3秒，停留1秒，手放在肚子上，慢慢感受隆起；③微微撅起嘴唇，慢慢匀速用鼻子和嘴呼气，默数6秒。手放在肚子上，并在呼气时轻轻按下；④重复10到15分钟，直到你再次感到平静。

8.必要时果断向专业人员求助。如果焦虑过于严重，通过自己的努力难以调整过来，甚至伴有明显的身体不适如头昏、头紧、头皮发麻、肠胃功能失调、睡眠欠佳和食欲下降等，严重影响学习和生活质量，就要第一时间向专业人员求助，不可拖延。

一首“糊涂”诗

如果把考试看作是战争，那么每个考生都是久经沙场的老兵了，应该相信自己有能力在关键的时刻“难得糊涂”，成就最大的“清醒”。归纳上述八条建议的高考心态，凝结成小诗一首：

两眼无成败，

一颗平常心。

不惜汗如雨，

便是自在人。

总之，面对即将到来的高考，我们能做的就是：尽力而为，顺其自然，积极的心态才能收获自由的人生。（北京儿童医院顺义妇儿医院精神心理中心崔永华）