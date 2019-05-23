2019“习酒·我的大学”逐梦奖学金启动仪式在黔举行

人民网5月23日电（付星凯） 2019“习酒·我的大学”逐梦奖学金暨青年成长计划启动仪式今日在黔举行。贵州省人大常委会副主任、秘书长陈鸣明，共青团贵州省委书记涂妍、副书记史麒麟、副巡视员唐生建，贵州大学党委书记李建军、副书记令狐彩桃，茅台集团总经理助理、习酒公司党委书记、董事长钟方达，茅台集团总经理助理、习酒公司党委副书记、总经理涂华彬等出席仪式，历年“爱心使者”、“习酒·我的大学”受助学生代表及省内外各类媒体等近300余人参加仪式。

涂华彬在致辞中表示，“习酒·我的大学”走过13个年头，如今很多受助学子已经学有所成，他们继续秉承着“习酒·我的大学”公益理念，自强不息，回报社会，传递着社会正能量。习酒也将继续坚定做好习酒公益活动的信念，也希望越来越多的爱心人士和团体加入到这个公益力量，成为青年学子们逐梦英姿最忠实的见证者和陪伴着。习酒始终相信，青年的未来无可限量，习酒的坚持定将不负众望。

史麒麟介绍，“习酒·我的大学”是由共青团贵州省委与习酒公司于2006年共同创办的公益品牌，旨在关注和鼓励贵州及全国部分地区学子勇敢逐梦，助力他们“圆梦大学”。13年来，习酒公司累计出资近亿元，助力近20000名学子顺利进入大学，公益足迹遍及全国，受到了社会各界的广泛关注及认可，为服务青少年健康成长做出了突出贡献，给企业树立了优秀榜样。

2018年，共青团贵州省委、习酒公司创新工作思路，“变助为奖”，设立“习酒·我的大学”圆梦奖学金,在激励学子勇敢逐梦的同时，围绕“乡村振兴·青春闪光”主题，探索实施“习酒·我的大学——乡村振兴”项目，聘请有一定社会影响力的贵州优秀青年代表作为项目领衔人，组建带领青年团队，在乡村河流生态保护、优秀乡土文化展示传承等领域参与乡村振兴。今年，共青团贵州省委、习酒公司，深入贯彻落实2019年脱贫攻坚春季攻势行动令，在继续开展2019“习酒·我的大学”逐梦奖学金的同时探索实施“习酒·我的大学--乡村振兴青年成长计划—大学生暑期社会实践活动”项目，激发广大青年学子成才报国的责任感和使命感，引领广大青年学子融入贵州脱贫攻坚主战场，以实际行动扎实助力脱贫攻坚工作，在教育、技术、产业扶贫等方面贡献青春力量，把爱国之情、报国之志融入脱贫攻坚的生动实践中，用一身本领将贫困战胜，用一身泥土让青春无悔。

活动中，由各高校组队，重点深入深度贫困县、极贫乡镇和深度贫困村，开展法律援助、关爱留守儿童、科技支农、乡村文化建设等活动，用科技、文化、卫生服务乡村振兴发展。