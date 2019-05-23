平安医保科技中标国家医保局信息化建设项目

日前，国家医疗保障局医疗保障信息平台建设工程相关项目的中标结果已全部公布。公告显示，中国平安旗下平安医保科技中标第七包——国家医疗保障局医疗保障信息平台宏观决策大数据应用子系统、运行监测子系统的建设工程采购项目。

平安医保科技相关项目负责人表示，公司将利用集团领先的科技成果和丰富的医疗健康场景经验，高质量、高标准完成系统建设任务，助力国家医保局信息化建设和我国医保改革。

据了解，运行监测子系统汇集了国家医保信息平台各子系统的数据，以图表化的方式，向医保管理者提供多终端、全方位的医保业务和基金情况展示，有效改善过去的“业务数据黑盒”状况，帮助医保管理者及时、全面了解制度运行情况，为快速反馈提供量化分析支持。

宏观决策大数据应用子系统则借助大数据技术和精算技术，可帮助医保管理者动态化掌握全国医疗保障制度运行情况，挖掘内在规律、理解内外部环境变化趋势及政策变动的影响，为医保管理者持续优化医保资源配置，为完善医疗保障体系提供决策支持。

该项目将为国家医保局开展科学决策和精细化管理提供专业化、系统化的支持，协助国家医保局构建“决策规划-政策执行-运行监测-分析反馈”的管理闭环。

截至2018年底，平安医保科技已为国内200多个城市提供“智慧医保”精细化管理解决方案，覆盖人口逾8亿，每年审核医保基金超过3000亿元，每年节约医保支出近400亿元。

据悉，平安医保科技自2016年成立起，始终聚焦医改重点领域，赋能各层级医保局提升现代化治理水平。平安医保科技相关项目负责人表示，未来公司将在医保端持续打造对“流程、政策、机制、人群”深入管控的医保综合控费和服务体系，为医保管理机构的科学决策管理及高效运营提供一揽子、智能化、多层次的解决方案及技术服务，为百姓看病就医、健康管理等提供便利。