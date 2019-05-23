生死浩劫 8岁清华学子心脏骤停　同学、120、医院三方接力成功救治

日前，一名清华大学学生在寝室突发心脏骤停，呼吸停止。紧急关头，在宿舍同学、120急救人员和北医三院急诊科医护人员的携力救治下，这位同学成功脱离危险，挽回了年轻的生命。

22日，北京大学第三医院在微信公号发布消息称，5月7日下午，18岁的清华大学生赵峰（化名）下课后回到宿舍。16时56分，“咣当”一声，宿舍同学发现前一秒还在电脑前浏览网页的赵峰突然摔倒在地，不省人事，呼吸急促而费力，面色青紫并很快呼吸停止。

心脏骤停，时间就是生命，尤其是最初的4-6分钟，是抢救的黄金时间。

万幸的是，赵峰和他的同学刚刚接受过心肺复苏培训，在这千钧一发之际，室友开始进行抢救赵峰的程序。同学们有条不紊，分工合作，有人立刻开始胸外按压，有人拨打120，有人跑去取校园安装的AED（全自动体外除颤仪）。在胸外按压的过程中，触摸了赵峰的颈动脉，可触及与胸外按压一致的脉搏搏动。几分钟后，AED到场，同学按照AED的指示为赵峰进行了2次电除颤。

10余分钟后，120急救人员到达急救现场。此时，赵峰仍然没有自主呼吸，没有心跳。急救人员继续抢救——胸外按压，放静脉、给予肾上腺素等抢救药物。时间一分一秒过去……终于，在17时30时，赵峰恢复了的心跳和呼吸。在大家的帮助下，赵峰被转运到急救车上。

10分钟后，急救车到达北医三院急诊科。赵峰立刻被推入抢救室，此时，赵峰虽然恢复了呼吸和心跳，但仍然昏迷不醒。

众所周知，心跳停止后，血流停止，全身的组织器官都会缺血缺氧，其中大脑对缺氧最为敏感。心脏停止数分钟后即可发生脑损伤，停跳的时间越长，脑损伤越严重。如果脑损伤严重，即便能活下来，也会遗留严重神经功能缺陷，甚至是植物状态。

急诊科马青变主任当即决定对赵峰实施亚低温治疗。亚低温又称为目标温度管理，是指将患者的体温降至32-36℃之间，维持至少24h以上，这是目前国际上被公认的可以减轻心脏骤停患者脑损伤的治疗措施。

亚低温团队立即响应，急诊科葛洪霞副主任、郑康主治医师、尚文主治医师等立即为赵峰实施亚低温治疗。在接下来的72小时，赵峰经过了低温诱导期，低温维持期（24小时）和复温期。急诊科重症监护室的医护人员严密监控着赵峰的心跳、血压、检查、检验等指标，每小时都要对他的各项指标进行分析，及时调整呼吸机参数和繁杂的治疗方案，

5月11日，赵峰心脏骤停后的第4天，终于苏醒了。他睁开眼睛，医护人员忙上前，“赵峰，握握手！”赵峰虚弱地动动双手。“赵峰，动动双脚！”他也作出了相应的动作，大家都高兴极了。

5月14日，心脏骤停后的第7天，拔除气管插管，赵峰的神志完全恢复，“赵峰，你是某某大学的吗？”“是啊”；“赵峰，你们是不是刚刚接受过心肺复苏培训？”“是啊”；“赵峰，123加上67等于多少？”“不等于190嘛，这么简单”……那一刻，那个生气勃勃的青年又回来了。急诊科的医生和护士们激动不已。

目前，赵峰已转至北医三院心血管内科，查找病因，进一步治疗。

18岁的青年经历了一场生死浩劫，而他的同学、120急救人员及北医三院急诊科团队紧密衔接。为生命接力，齐心协力，终于从死神手中夺回了他的生命。