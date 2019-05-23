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李宁集团-广西供应基地启动仪式在南宁举行

2019年05月23日13:18 来源：人民网-人民健康网

5月22日，李宁集团－广西供应基地启动仪式在广西-东盟经济技术开发区举行。广西壮族自治区党委常委、南宁市委书记王小东，广西壮族自治区政协副主席陈刚，李宁集团董事长李宁等出席启动仪式并发表讲话。包括多位奥运冠军、世界冠军童非、楼云、李大双、李小双、李小鹏在内的体坛明星，李宁集团重要合作伙伴，南宁市各界代表共200余人参加了启动仪式。

（图为李宁广西供应基地启动仪式出席嘉宾）

李宁广西供应基地将定位于涵括原材料、运动鞋、运动服装等研发制造集群化供应基地。李宁在启动仪式上提到，李宁广西供应基地自组建以来，在诸多方面取得了重要进展。2018年12月15日，广西李宁年产五百万双运动鞋项目正式签约；2019年2月12日，4条生产线在签约50天后正式投产，目前员工已达900余人；来宾成信材料有限公司于2018年底开始建设，目前IP车间也已经投产。

（图为李宁在启动仪式上讲话）

李宁表示，回家乡投资，既是李宁集团发展的必要需求，也是其长久以来的重要愿望。李宁集团希望能够以国际性的视野，将多年来在体育产业方面的先进理念、行业资源、供应链体系带回广西，打造出南宁体育产业的CBD，为南宁经济发展和人民群众生活水平的提高做出应有的贡献。同时，李宁集团将以智能制造带动经济高质量发展，推动制造升级。

南宁作为“海上丝绸之路”的重要枢纽城市，李宁集团和南宁市的合作也将顺应新形势、新趋势，顺利推进，开启双方共同的新篇章。李宁集团将坚持依托南宁区位优势，立足广西-东盟经济技术开发区，在广西形成立体接驳式产业链。（毛宇）

(责编：聂丛笑、杨迪)


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