多吃三文鱼，缩小乳癌细胞

根据加拿大一项新研究，三文鱼中所含营养成分能够令乳腺恶性肿瘤大小缩减60%~70%。

该研究由加拿大贵湖大学科研团队组织开展。研究人员让尚在胚胎中的实验小鼠摄入植物来源或海鱼来源等不同种类的欧米伽3脂肪酸，并在它们出生后继续喂食该物质。随后，他们观察小鼠患上高度恶性乳腺肿瘤——HER-2型乳腺癌后的病情发展。此类肿瘤病情较为凶险,容易出现复发和转移,且生存期较短,临床预后（指预测疾病的可能病程和结局，如康复、并发症、死亡等）差。实验结果显示，三文鱼中的欧米伽3能有效压缩乳腺恶性肿瘤大小的70%。

该研究作者大卫·马教授表示：“此前已有研究发现，欧米伽3脂肪酸通过激活免疫系统相关基因，阻断肿瘤生长路径，可预防和对抗癌症。此次实验中，小鼠体内恶性肿瘤尚未形成之时，就接触到不同类型的欧米伽3脂肪酸，这使得我们能够比较这些不同来源的欧米伽3脂肪酸对预防和治疗恶性肿瘤的效果差异。大麻油等植物来源的欧米伽3脂肪酸想要起到相同的抗癌效果，需要更大的剂量。”

研究人员建议，每周吃2~3次三文鱼，可确保欧米伽3脂肪酸的摄取达到最优水平。未来，他们希望就欧米伽3脂肪酸能否对抗其他癌症展开研究。▲（瑞 秋）