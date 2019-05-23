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蜜蜂减少影响35%世界作物产量 威胁粮食安全人类健康

2019年05月23日09:07 来源：重庆晚报

　　5月20日是世界蜜蜂日，联合国粮食及农业组织当天在罗马举行的相关活动中说，全球蜂群数量下降影响许多作物，从而威胁到粮食安全和人类福祉，各国应采取更多措施保护蜜蜂。

　　粮农组织说，在世界许多地方，蜜蜂和其他传粉媒介正在大量减少，会导致一些作物产量下降，影响到许多人的营养状况。蜜蜂减少可能导致多种水果和蔬菜被大米、玉米和马铃薯等主食作物所取代，使人们饮食不均衡。

　　“受到气候变化、集约化农业、农药使用、生物多样性丧失和污染等因素的共同影响，蜜蜂正面临巨大威胁。”粮农组织总干事若泽·格拉齐亚诺·达席尔瓦说。

　　他表示，如果没有蜜蜂和其他传粉媒介，咖啡、苹果、西红柿等作物可能消失，各国需要采取更利于保护蜜蜂等传粉媒介的政策。

　　他敦促，每个人都发挥作用：“即使在家里种花喂养蜜蜂，也是有帮助的。”

　　蜜蜂可以为许多植物传播花粉。据粮农组织的数据，蜜蜂、鸟类和蝙蝠等传粉媒介影响着35%的世界作物产量，可以增加全球87种粮食作物的产量，还能帮助一些药用植物生长。为此，联合国大会2017年批准每年5月20日为世界蜜蜂日。

(责编：许心怡、杨迪)


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