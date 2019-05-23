她查房时，病房里充满欢声笑语

X射线下穿着重达十几斤的铅衣，背后早已湿透了一大片，右脚全程直立不动，只有左脚踩着铅板不时移动，手术结束时她的膝关节几乎无法弯曲……

当人们正在享受“五一”小长假时，来自首都医科大学附属北京朝阳医院心脏中心的副主任医师田颖，正在医院的手术室内与死神搏斗，抢救一位心脏病患者的生命。4个小时的紧张手术后，她艰难地抬起酸痛的脖子，咧开嘴笑了笑，轻声说道：“手术很成功。”

在这里工作11年，她每个手术日平均5台手术，单台手术时间最长超过4小时。由于总是不按时下班，她几乎从来没有在饭点按时吃过饭；有时候连做几台手术身体吃不消，回到家就只想闭上眼睛休息；白天门诊或者查房时与病人说话多了，晚上嗓子就经常发不出声来。

提起这些，坐在我们对面的田颖说自己身体虽然会累，但心里很满足：“我不怕累，因为我一直在践行自己的追求，做着自己热爱的事，我觉得是一种幸福。”

说起田颖，科里医护人员的一致评价是：科室最忙的人，也是最温暖的人。在同事之中，田颖的查房时间可以说是最长的。每到一处病房，她不仅细心询问病人病情，还嘘寒问暖，关心他们的生活起居。一条走廊，从这头走到那头，边走边停，经常有病人过来聊天，满是欢声笑语，病房倒更像是家了。

但诊治病人并不都是一帆风顺的。“我邻居说‘起搏器不好，我不做’。”田颖经常会遇到病人类似的任性质问。就在接受采访的前一天，田颖得知一位张大爷因害怕起搏器，一直在找借口拒绝上手术台进行治疗，但是从他的病情看，如果不做，随时可能有生命危险。

田颖拉过一张凳子，坐在张大爷的病床前，一边听大爷说心里话，一边耐心地给他解释手术的安全性，让他克服恐惧心理。最终，张大爷“听话”地同意做了手术。术后，他逢人就说：“真的要感谢美女田医生，我现在感觉身体舒服多了。”得到这样的评价，田颖觉得很开心。

田颖向我们透露，现在心内科医生的心理压力普遍比较大，有的医生看完病人或做完手术后会去看心理医生。为解决这个问题，3年来，她坚持每周在自媒体平台发布“‘田’言心语”视频，分享查房经验，发布“田言秘语”，普及医疗知识，帮助患者解决疑难杂症，疏导医患之间的矛盾纠纷，同事和患者都纷纷夸她人美心善。

“爱自己，爱他人，爱生命里一切需要爱的事物，不要任何理由。”田颖很喜欢诺贝尔和平奖获得者特蕾莎修女的这句话。不管手术再忙再累，闲暇时，她都喜欢泡一杯茶，安静地读读书，她说读书能带给她知识的积累和灵魂的富足。也许，田颖一直积极地为患者带来温暖，是来自书籍给她的浸润吧。