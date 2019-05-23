频频握手让患者放下心理包袱

“罗医生，你帮帮我。”50岁的湖北省武汉市黄陂区朱先生在武汉市中心医院疝与腹壁外科医生办公室，言语略显激动地向主治医生罗文求助，有时会不由自主地带上一些比画手势等肢体动作。

朱先生患有多种疾病，因肾功能衰竭已经透析了近3年时间，身体一直不好，还有肝硬化、房颤、贫血等疾病。近期最令他困扰的是，长期的腹腔积液撑大了肚子，让他相当难受。辗转多家医院，朱先生被确诊为双侧腹股沟疝和嵌顿性脐疝，而嵌顿性脐疝拖了一年多，最为严重。基于他的身体状况，不少医生评估其不适合进行手术。

面对罗文，朱先生流露出焦虑情绪，害怕被拒绝手术，也担心手术难度太大。“您放松心态，我们不会不管你的，尽最大可能给你做好。”罗文一只手拉住朱先生的手，一边跟朱先生交流，一边用另外一只手不时拍拍朱先生的手背。待罗文耐心解答完他的各种问题，陈述完手术和治疗方案，朱先生焦虑的心情终于平静下来。

“医生的这些动作让我觉得很亲近，配上他安慰的话语和轻松的语调，我的心就安定下来了。”朱先生说，每次他和罗文谈话，被罗文频频握手，总会感觉到亲切和放松。这让他最终放下心理包袱，决定做手术。

由于朱先生病情和腹腔内环境复杂，一次性解决3个疝气，不仅会延长手术时间，增加手术风险，还可能会加大术后感染风险。根据诊疗计划，1个月内，武汉市中心医院疝与腹壁外科专家团队分两次为朱先生将腹壁的3个缺口补上了。术后，朱先生恢复良好。近日，出院前的查房，他主动握起了罗文的手，罗文还是惯性按住他的手拍了拍，表扬他手术台上的表现，叮嘱他好好休养。目前，朱先生已经回家休养。

该科的病友刘先生也说：“罗文医生平时脸上总挂着笑，很友善。经常会跟我们有些肢体动作的交流，特别是跟我们说话的时候，习惯握住我们的手，他的这一习惯让患者倍感亲切！”