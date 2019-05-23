保护好长江 功夫在岸上

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在安徽马鞍山郑蒲港长江渡口边，两三百亩的绿地几个月前还是光秃秃的滩涂地，废弃设备横七竖八，江边还有小码头和几个老造船厂，来往船只运沙、卸沙不断，空气中尘土飞扬。

为了持续改善长江流域生态环境，安徽省全面整治“散乱污”企业。如今，非法码头被拆了，造成重污染的造船厂搬走了，连刚刚投入生产没多久的石料厂也因环保不合格被关停。站在岸边远眺，眼前又是一幅“春风又绿江南岸”的美景。

暮春时节，安徽马鞍山郑蒲港长江渡口边散落着几艘小船。紧挨着的是一片绿油油的麦地，还有上千株杨柳。站在岸边远眺，眼前俨然一幅“春风又绿江南岸”的美景。

现在，恨不得多吸几口江风

谁能想到，几个月前，这里还是光秃秃的滩涂地，废弃设备横七竖八摆放不说，空中扬尘乱舞。年过六旬的摆渡人童修贤，在这渡口摆渡了近50年的船，见证了这段长江水的变化与岸边发生的故事。

“过去呀，这江边有小码头和几个老造船厂，整天闹哄哄的。污水直接就往江里排，也不过滤，弄得江面浮起一层油污。来往船只运沙、卸沙不断，空气中灰尘多，我在这儿开轮渡都要戴口罩。”童修贤说。如今，非法码头被拆了，造成重污染的造船厂搬走了，连刚刚投入生产没多久的石料厂也因环保资质不合格被关停。

岸边，春风又绿江南岸；江中，江豚再戏长江水。老童说，现在摆渡，恨不得多吸几口江风。

如今，仅郑蒲港一个新区，就实现了成片造林和四旁植树各400亩，沿线道路河渠绿化50亩。长江防护林体系建设不断强化，新增造林面积300余亩，建成区绿地率达40%，计划继续造林300亩。

整个安徽省也大力开展生态复绿、补绿和增绿，加强重点河湖湿地保护与修复。截至今年4月，马鞍山完成岸线修复12.9公里，新建长江防护林1800亩。

环保，是生产经营的底气

“老胡，你这企业离长江太近了，得关啊。”2018年5月，安徽池州环保局贵池分局环境监察大队的石瑞苦口婆心劝说道。

“我才刚刚投产，也没产生多少污染。”隆昌和顺建材公司的负责人胡长丰有些委屈。这个工厂他投了2000多万元。

“按照长江岸线1公里范围内严禁工业项目的规定，你的工厂是要搬离的。再说了，万一出现暴雨或者你的员工操作不当，造成污水泄漏排入长江，谁能负责？”

经过来回五六次的谈话，2018年10月，胡长丰终于下定了决心：搬！厂房被拆除，设备都拆离。

如今，池州市政府已帮胡长丰找好了新的工厂地点。“其实整体搬迁对企业来说多少有影响，但我觉得对企业长期发展而言有好处。”胡长丰笑着说，现在办厂都讲究环保，环保做好了，生产起来更有底气。

马鞍山德武建材的负责人顾德武也这么想。德武建材原址就在长江边上。露天的砂石料加工厂扬尘多，污染大，污水排放也不达标。

2018年4月，郑蒲港新区白桥镇企业办主任包勇开始约谈顾德武，4次谈话后，德武建材的厂房于当年8月拆除。如今，原工厂所在地全种上了杨树和柳树，已成一片绿地。

现在，顾德武打算在政府帮忙协调好的地段再办一个石料加工厂。“首先要建个封闭式厂房，减少扬尘和噪音。地面也要铺水泥地，做好硬化，因为要是砂石与土地直接接触，下雨砂石渗入泥土，会造成土地污染。最后，我还打算投100多万元建个污水处理的内循环设备。”顾德武表示。

为了持续改善长江流域生态环境，安徽省全面整治“散乱污”企业。

目前，安徽省共排查发现“散乱污”企业13405家，现已整治完成12760家，完成率超过95%，包括整顿规范3807家、取缔关闭8953家。其中长江安徽段共排查发现“散乱污”企业7904家，现已整治完成7761家，完成率超过98%，包括整顿规范2652家、取缔关闭5109家。

转行，照样风生水起

整治“散乱污”企业的过程，并非一帆风顺。

“拆可以啊，我啥都不管了。债务不负责，设备也不要了，你们爱怎么拆怎么拆！”2017年5月的一天，汪华情绪激动。

马鞍山港航管理局郑蒲港分局的宋昆有些无奈。汪华是当地一家非法卸沙码头的负责人，宋昆主管非法码头的拆除工作。

一条趸船、一台吊机、一条皮质运输带，就构成了一个简易码头。“机器质量不好，老漏油，渗入长江严重影响水质。就连配电箱都是自己拿木头钉的小箱子，有重大安全隐患。”宋昆介绍。

宋昆一次又一次上门劝说，十几次之后，汪华终于松了口。此时，郑蒲港新区的其他11家非法码头已经全部拆除，汪华是最后一家。

“我们帮这些非法码头联系打捞公司，找造船厂专业人员切割船体，还帮他们对接回收废钢的企业。有需要的话，我们还能帮助他们转行。”宋昆表示，当初那些经营非法码头的市民，也已纷纷转了行。“有开超市的，也有卖盒饭的，还有跑水路运输的。那个汪华，就在白桥镇卖麻油呢。”包勇说。

为避免反弹，马鞍山明确沿江1公里范围内为生态保护区，主要对湿地和沿江防护林坚决予以保护；沿江3公里范围内为基本农田，不上任何项目。安徽省也在全面排查长江干流及主要支流1公里范围内新建项目情况，截至2019年4月，共排查出已批未开工项目28个，均依法停止建设；已开工建设项目119个，经评估，停建搬迁7个。

《 人民日报 》（ 2019年05月23日 14 版）