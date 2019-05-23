重视青少年心理健康问题

青少年的心理健康和身体健康同等重要。要做好学生的心理健康教育，引导他们的心理朝着健康方向发展，为他们健康成长打下坚实基础

青春期是儿童发育到成人的重要转折时期，此时的心理健康对于培养独立健全的人格、形成自信自强的精神品质、树立理想信念和生活目标都至关重要。近年来，我国青少年心理健康问题越来越引发社会关注，一些青少年出现焦虑、抑郁等情绪，严重影响了生活和学业，个别甚至发展成精神疾病。这一现象应当引起有关部门的高度重视。

针对青少年心理健康教育，我开展了一系列调研活动。在所调研的学校中，虽然都开设了心理健康教育课，也设置了心理咨询室，但所发挥的作用还有待进一步提升。学校对心理健康教育课的重视程度有限，课程经常被其他主课所占用，原本计划每周一节的课程有时变为两周一节，甚至间隔时间更长。学校心理咨询室利用率也比较低，学生对心理咨询室了解有限。部分学生在遭遇心理问题时，并不会主动到心理咨询室寻求帮助，主要原因是有的对咨询老师不了解，缺乏信任感，有的顾虑周围人群压力，认为只有有病的人才会去心理咨询。这也反映出学生心理健康知识的匮乏。

此外，从事心理健康教育的老师专业化水平也亟待提升。目前，大多数学校的心理教师都是由有经验的老师兼任。有些学生的心理问题已经超出了教师进行心理干预的能力范畴，需要咨询转介，但学校普遍缺乏与专业机构对接的渠道，往往得不到社会力量的有效支持。

青少年的心理健康和身体健康同等重要。要做好学生的心理健康教育，引导他们的心理朝着健康方向发展，为他们健康成长打下坚实基础。学校应当重视青少年心理健康教育，将心理健康教育课纳入校本课程，保障心理健康课程正常开展。要保证心理辅导的时间，注重安排形式多样的心理健康课程，从追求形式转向追求实际效果，不断拓展心理健康教育活动的深度及广度，让学生能在丰富多彩的活动中纾解心理压力和紧张情绪，促进身心全面发展。

建议有条件的学校聘请专业、专职的心理健康教师，吸引高素质的心理学专业人才加入。同时建立心理健康教育教师定期培训制度，不断提升教师的专业水准。可以在家长课堂、社区培训中邀请心理专业人士，对家长进行较为系统的儿童心理发展学知识的培训学习，将心理健康教育引入家庭教育。积极促进学校和心理专业医院、心理专业机构等沟通对接，建立健全制度化通道，在青少年出现严重心理疾患需要转诊和专业治疗时，能在第一时间进行科学干预，使青少年心理健康问题的后续治疗不断规范化。

《 人民日报 》（ 2019年05月23日 18 版）