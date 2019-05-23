我国居民人均预期寿命达七十七岁

人民网北京5月22日电 （记者白剑峰）国家卫健委日前发布《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》。我国居民人均预期寿命由2017年的76.7岁提高到2018年的77.0岁，孕产妇死亡率从19.6/10万下降到18.3/10万，婴儿死亡率从6.8‰下降到6.1‰。

统计显示，2018年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达83.1亿人次，比上年增加1.3亿人次（增长1.6%）。2018年居民到医疗卫生机构平均就诊6.0次。2018年乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）门诊量达19.2亿人次，比上年增加0.4亿人次。乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）门诊量占门诊总量的23.1%，所占比重比上年上升0.1个百分点。

2018年末，全国卫生人员总数达1230.0万人，比上年增加55.1万人（增长4.7%）。2018年，每千人口执业（助理）医师2.59人，每千人口注册护士2.94人；每万人口全科医生2.22人，每万人口专业公共卫生机构人员6.34人。

2018年全国卫生总费用预计达57998.3亿元。其中，政府卫生支出占28.3%，社会卫生支出占43.0%，个人卫生支出占28.7%。人均卫生总费用4148.1元，卫生总费用占GDP百分比为6.4%。

截至2018年底，二级及以上公立医院中，45.4%开展了预约诊疗，90.8%开展了临床路径管理，52.9%开展了远程医疗服务，85.8%参与同级检查结果互认，70.9%开展了优质护理服务。

《 人民日报 》（ 2019年05月23日 13 版）