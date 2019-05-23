好闺蜜，也是最好的心理养生圈

5月20日一早醒来，就收到女朋友秋秋的红包。于是立刻发朋友圈写道：此生最大的财富之一是“女朋友”。

是的，除了家庭之外，“女朋友”是我们女人的相互支持系统，相互关爱小组，可谓一笔流动的宝贵精神财富。

一个女人的“闺蜜史”就是她的进化史

回想自己这半百人生，从小到大都不缺女朋友，而且每个人生阶段都保持至少有两个“闺蜜”在身边，就像自己的左膀右臂。虽然有些“闺蜜”如今已渐行渐远，不再联系，但是，当年那些“在一起”的时光，以及相互给与的暖，砥砺前行的爱，薪火相传，韶华不负。

在我看来，一个女人的“闺蜜史”就是她的进化史。

比如我20多岁时，因为缺乏自信，会不自觉地被那些特别漂亮、自信感爆棚的女子吸引，然后努力与她们成为好朋友、好闺蜜，此可谓始于颜值。

到30、40岁，我更偏向与有独特才华、事业有成的女性做朋友，我曾经写过一篇论友情的文章，题目就叫《让我们相互利用吧》，此可谓敬于才华。

而到了50岁之后，则会选择相处起来比较舒服、三观一致的女子做朋友，我称之为“后闺蜜时代”，此可谓合于性格，终于人品。

没错，就像我们的电脑、手机需要更新换代一样，随着我们个人的内在成长，朋友也需要更新换代，友情的内存也要不断升级。比如目前我就倾向于——与年轻人做朋友，向她们学习。

我的“小蜜”也是同事是1986年出生的，她出生那年我都上大学二年级了。有时她会调皮地问：“我该叫你胡杨姐姐还是胡杨阿姨？”记得有一次中午，我带她骑摩拜单车逛地安门附近的胡同，边骑行她边大声喊：“胡杨姐姐，我跟你在一起感觉自己都年轻了！”其实这也是我想说的话。

还有在重庆的“天使妹妹”，也是80后。记得那年冬天，她就像那首歌里唱的一样——“你从哪里来，我的朋友，好像蝴蝶飞进我的窗口”，到北京来看我。那天北京下了第一场雪，我们手挽手迎风踏雪逛后海，然后在烟袋斜街的巷口咖啡馆喝一杯暖暖的咖啡……第一次见面，毫无隔阂，至今仍情深深雨蒙蒙。

“天使妹妹”不但人漂亮，文章写得好，摄影水平也高，这两年也开始利用业余时间画画，她真是美女里的全才。

今年她发给我的留言道：“有姐姐指点迷津以及背后撑腰，我的成长进步比同年人大好多好。生命里有姐姐的陪伴真是幸福，以后的520，都和姐姐心连心，往后余生，只要你……”

那天我俩共同想起一首歌《往后余生》。

总是有这样新鲜空气般的暖心“小女友”，瞬间年龄问题就在我这里蒸发了。

闺蜜情谊，是平凡生活里的闪亮光芒

人生旅途就像一列火车，每个朋友也许只能陪我们一程。但是有一点是不变的，那就是——闺蜜给予的暖，永远是平凡岁月里的高光时刻。当我们回首往事时，那些微光会再度照亮我们前行的路。

L与闺蜜真真之间的故事就非常令人感动。“我和真真是大学室友，我研究生三年级时想考博，一时间无法工作，而父母的收入有限，我不好张嘴要钱，巨大的经济压力随之而来，更是时常怀疑自己的选择。那时珍珍毫不犹豫地说‘我养你’。她每月都定时汇来1000元作为‘梦想基金’支持我圆梦。可当时她只是在家乡做小学老师，月收入也不过就三四千元……”

虽然最终L未能如愿考入理想的人民大学，但如今北漂的她，每每想起真真曾经的慷慨相助，就觉心中有爱的支持，孤单的感觉就会缓解。“如今尽管我们天各一方，但当风雨来临时，我们都是毫不犹豫给对方爱与力量的那个人，这种互相关爱，此生不会改变。”

你有没有在寒冷冬夜，与家人发生争执夺门而出，却不知去哪里的时候？反正我有。那时也是好闺蜜S开着车把我接到她温暖的小家。

Y谈起她的“灰暗岁月”时说：“离婚时，钱都被前夫骗走，我就拎了一包衣服出门。女朋友开车来接我，让我住在她家。一路上只说了一句话：在北京有我，就有你的家。婚姻不一定都能从一而终，但闺蜜的情谊总能互相支撑、彼此温暖。”

这就是女人之间的“老铁”关系。如果说男人之间有兄弟情“肝胆相照”，那么女人之间的姐妹情也可以“义薄云天”。所以，一个女人无论婚前婚后，都应该有几个知心女友，可以一起吃喝玩乐、八卦甚至互怼，这样的人生才够精彩、够充实。

好闺蜜是最好的心理支持系统

在我这里，女朋友也是最好的美容养生护肤品，除了平时可以互相交流美容护肤心得体会，最重要的是，她们是你重要的社会支持系统，不可或缺的心理支持系统。

现代人很讲究圈子学，其实女朋友才是我们最应该好好经营的圈子。

《高效能家庭的7个习惯》一书中讲到“影响圈和关注圈”。关注圈是很大的一个圆，包括生活中所有你关注的事物；影响圈包含在关注圈之中，是那些你可以有所作为的事物。作者的意图是，现代人要有意地扩大影响圈，缩小关注圈，过有效人生。

其实我们在影响圈中还可以画出一个可以自主掌控的部分，就叫作“控制圈”。比如如何安排你的业余时间？交什么样的朋友……而优质的活法应该是：控制圈＞影响圈＞关注圈。

有人说，女朋友是有自主选择权的后天家人；还有人说，女朋友更像是这世界上的另一个自己。

仔细观察你会发现：那些活得幸福自在的女人，都是在自己的控制圈里大有作为的人，同时也是女朋友比较多的人。

人最大的幸福在两处：一是快乐而专注地在自己的世界里起舞；二是和认可、亲近的人有深层次的互动交流，感受着彼此在一起跳舞。

的确，女人要学会两条腿走路——不依赖男人给与的幸福，有意打造高质量的女朋友圈。让我们如《往后余生》里唱的那样：“在没风的地方找太阳，在你冷的地方做暖阳，人事纷纷，你总太天真，往后的余生，我只要你……”

往后余生，愿你“闺了个蜜”。（胡杨）