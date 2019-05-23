“家暴不是家务事”的常识理当重申

5月20日，网传广东江门女子姚某在架设摄像机取证家暴时被男子家暴。一名男子突然出来对姚某拳打脚踢长达40多秒，一名幼儿始终在旁大哭。21日，鹤山公安通报称，经审讯，犯罪嫌疑人陈某文对故意伤害妻子姚某的违法行为供认不讳。目前，犯罪嫌疑人陈某文已被依法刑事拘留。

随着人们文明意识和法律意识的提升，很多人已经意识到家庭暴力的违法性，并敢于向其说不。如此事件中，被家暴侵害的女子就果敢地录下视频，有效地固定了证据。但不可否认的是，依然有一些人将家暴当作家务事随意实施。更让人忧虑的是，很多受害者基于各种原因忍气吞声，既不愿对外张扬，更不愿报警求助，导致持续地受到侵害。对此，亟须健全保护机制，激活受害者向家暴说不的意识和勇气。

虽然《反家庭暴力法》已经于2016年3月1日起实行，并规定了人身保护令等保护措施，但现实中，反对家暴依然被很多人所忽视，尤其是一些家暴受害者也潜意识地漠视自己的权利，忍辱负重地屈从于家暴。主要在于，很多人尚存在这样的落后意识，即无论是施暴者还是受害者，均认为家丑不可外扬，受害者羞于向他人诉说，更少选择公权力救济。

而且，无论是亲朋邻居还是执法机关，依然将家暴拘泥为“吵吵闹闹”的家庭私事，不愿过度干预。实践中，亲朋邻居害怕引起误解，对发生在家庭内部的“吵吵闹闹”不干预，不过问，或者是和稀泥地“劝和不劝离”。或者公安机关将施暴者拘留后，受害人又在亲戚劝说下出于谅解，要求放人。还有受害人仅是将报警作为吓唬施暴者的手段，并不愿真正地让施暴者受到惩戒。这让执法机关和妇女权益保护机构处于“里外不是人”的尴尬局面，难以拿捏分寸。

此外，由于家庭内部生活的封闭性、私密性，即便公权力介入，也难以有效搜集证据，进而难以判定孰是孰非，以至于“清官难断家务事”。同时，很多受害人没有取证意识，既不愿及时报警求助，也不知道有效固定证据，以至于让施暴者长时间逍遥法外，自己长时间遭受侵害。

尤其是，指望外部力量介入后有效干预家庭暴力，未免过于理想。如部分矛盾经过亲朋好友劝和，纠纷双方尚能和好如初，公权机关介入后，反而会激化矛盾，加速家庭关系破裂。

也就是说，在反对家暴方面，当前存在的种种现实因素，足以压制受害者有足够的勇气和意识向家暴说不。从这方面来讲，反对家暴不仅仅是一部法律那么简单，更非公权机关介入就可万事大吉，这既需要持之以恒地宣传任何家庭成员都是独立的权利主体，都应受到尊重这一常识，又要完善心理干预、不良情绪疏导、受害者庇护、人身保护令等配套措施。

而此事件中，被家暴女子敢于录像取证的做法无疑值得肯定，说明其既能拿捏分寸，厘清家暴与家务琐事的界限，又有向家暴说不的勇气，更有固定证据，追究施暴者责任的决心和技巧。这值得有关部门和所有人借鉴，即彻底摒弃“家暴是家务事”“家丑不可外扬”的陈旧观念，激励更多受害者有意识、有勇气、有能力向家暴说不，不再总是沦为被施暴的“羔羊”。漫画/陈彬