北京家庭医生续签比例超七成

作为居民健康的“守门人”，家庭医生正发挥着越来越重要的作用。近日，市统计局发布北京家庭医生签约服务需求调查结果显示，在调查对象向签约服务重点人群倾斜的前提下，有93.3%的被访者签约了家庭医生，其中续签的比例达到70.8%。7成以上被访者首诊选择社区医院，比去年提高3成。

预留号增强社区医院吸引力

家庭医生不是私人医生，而是主要依托城市社区卫生服务机构、农村乡镇卫生院、村卫生室，为居民提供包括基本医疗、公共卫生和约定的健康管理等服务内容。家庭医生签约服务优先覆盖重点人群，包括老年人、孕产妇、儿童、残疾人等人群，以及慢性疾病患者、严重精神障碍患者等。

为了解北京家庭医生签约服务进展情况，市统计局采用随机拦截方式，共调查全市16个区18周岁以上常住居民1000人，其中重点人群762人。

调查结果显示，有93.3%的被访者签约了家庭医生，其中续签的比例达到70.8%，新签的比例为22.5%。在签约了家庭医生的被访者中，有98%是面对面签约，其余为网上签约和电话签约。当问及生病时通常首先选择在哪里就诊时，有74.4%的被访者选择在社区医院就诊，该比重较去年提高3成。

自2018年7月开始，医联体内的大医院拿出20%的专家号源给社区医疗机构作为转诊需要。调查结果显示，6成被访者知晓此事，67.6%的被访者表示这使他们前去社区医院就医的意愿增强。

8成以上认可“费用守门人”

去大医院看病排队长、费用高，借助家庭医生的综合服务，能够帮助缺乏专业知识的患者更为合理地选择医疗机构。家庭医生的签约服务制度也将有效控制过度医疗现象，节约医保费用。

调查结果显示，家庭医生签约服务满意度高。89.9%的被访者对家庭医生签约服务表示总体满意，比去年提高8.3个百分点，其中58.6%表示非常满意，31.3%表示比较满意。

近9成被访者认可家庭医生是“健康守门人”。据调查，有88.5%的被访者认为家庭医生技术水平高，对病情和药品使用的解释很清楚，可以为自己的健康提供可信任的服务。

值得关注的是，8成以上被访者认可家庭医生签约服务模式是“费用守门人”。调查结果显示，有84.6%的被访者认为家庭医生签约服务模式使得自己的医疗费用更为合理甚至减少，这一比例比去年提高10.2个百分点。

合理用药指导帮助最大

2018年10月，国家卫健委和国家中医药管理局联合发布《关于规范家庭医生签约服务管理的指导意见》，提出家庭医生团队服务的建议内容。调查结果显示，在签约过家庭医生服务的被访者中，使用过基本医疗、健康管理、公共卫生三类服务的分别为98.2%、93.8%和92.6%，仍是被使用主体。

合理用药指导和常见病、多发病的中西医诊治是基本医疗服务中对被访者帮助最大的服务项目。据调查，被访者享受的基本医疗服务中，最为主要的是合理用药指导以及常见病、多发病的中西医诊治，比重均超过7成；长处方服务、预约诊疗、就医路径指导也排在前列。

在基本公共卫生服务项目中，慢性病患者健康管理、健康教育服务和老年人健康管理惠及最广。免费健康体检和健康咨询则是健康管理服务中最让被访者感到有帮助的形式。

在签约过家庭医生的被访者中，有29.7%的人有过通过家庭医生转诊到二、三级医院的经历，其中92.5%的被访者认可“转诊便利”。

目前，家庭医生签约服务是一年一签，当问及签约过家庭医生的被访者下一年是否愿意继续签约此服务时，有95.8%的被访者表示愿意。(陈雪柠)