也要给孩子们的眼睛“减负”

为了解青少年的视力状况及对视力防护的认知，中消协近期组织开展了青少年近视现状与网游消费体验活动。其发布的《报告》显示，青少年初次接触电子设备和网络游戏均呈现低龄化趋势，小学生双眼视差发生率整体高于初高中生，超四成的被访者认为读写姿势不正确、长时间玩网游是导致青少年近视的主要因素。

多项针对青少年近视率的调查研究都显示，我国青少年视力状况不容乐观。世界卫生组织指出，目前我国近视患者达6亿，青少年近视率居世界第一。而根据国家卫健委数据，2018年全国儿童青少年总体近视率超过一半，高中生近视率高达81%。形势如此严峻，已经引起国家层面的重视，去年教育部会同卫健委等8部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，明确提出到2030年，小学生近视率下降到38%以下，初中生下降到60%以下，高中生下降到70%以下。这无疑彰显了我们防控近视的决心，但也对如何防控提出了更多考验。对此，政府、学校、家庭等各方面须守土有责，明确职责，对症下药。

中消协以“网游”为主题的调查，很有针对性、典型性。小小一块屏幕，长时间、近距离、高强度用眼，危及视力无疑是一种常识。况且，现在许多游戏具有成瘾性，游戏商千方百计把人留住，更恶化了这种现象。《报告》指出，许多平台管理存在明显缺陷，没有落实好防沉迷措施，直接指向了游戏商方面的责任。对此，必须强化源头治理，落实开发经营者的主体责任，推进游戏实名制，完善规则治理。同时不可忽视的是“游戏保姆”现象，有些父母因为工作忙，习惯以游戏打发孩子。因此要强化家庭责任，具备问题意识、反省意识，注重理解并修复孩子的“精神空虚”。

除了电子产品使用过度以外，导致近视眼的另一个常见因素是课业负担过重、读写姿势不正确。在现行教育评价机制中，学生成绩和升学率仍是主要指标，学校大多重视文化课。这本身没有错，但如果大搞题海战术，推广教辅类APP，就会挤占正常休息时间。缓解上述现象，就要给孩子减负，减少课外培训，减少课后作业等。然而在竞争压力下，这一点也不容易做到。现在许多地方提出将近视防控工作纳入政府绩效考核指标，对不达标主体进行问责，就是一个好的办法。

关于如何控制游戏使用时间和作业任务量，国家卫健委曾给出一个标准。即学龄前儿童使用电子产品单次不宜超过15分钟，每天累计不宜超过1小时，小学一二年级不留书面作业，三至六年级完成时间不得超过60分钟，初中不得超过90分钟。但对老师和家长而言，不是时间达标就完成任务了，防控近视眼的关键在于让孩子走出去。目前学术界公认，“户外活动强度”更有利于遏制近视，适宜的光强和不受阻碍的视野更能保护好眼睛。因此，我们要充分发掘孩子的兴趣，鼓励孩子走到户外、拥抱大自然。

一句“不能输在起跑线上”，让多少孩子输在了健康的起跑线上。青少年成长关系到国家未来，我们应当共同行动起来，给孩子们的眼睛“减负”，呵护好他们的未来。