胃反酸、烧心 当心胃食管反流病

快节奏的生活改变了我们的生活方式。工作日夜颠倒，饮食不规律，我们的胃部也承受着越来越大的压力。如果你常感觉胃部灼热、上腹不适，感觉食物反酸到喉咙及口腔却找不到原因，很可能是得了胃食管反流病。

反酸、烧心、咳嗽

都可能是症状

胃食管反流病（GERD），听起来陌生，其实离我们很近。据统计，超过1亿6千万中国人有胃食管反流症状，相当于每8个人中就有一人被不同程度的反流症状困扰。

那么，如何知道自己是不是得了胃食管反流？典型的胃食管反流症状是烧心、反酸，烧心主要是胃和胸口有灼热的感觉，有胸痛，上腹不适；反酸则是喉咙周围及口腔内感觉有酸味，有时会感到胃内食物反流，容易嗳气，打嗝和咳嗽。中华医学会消化病学分会主任委员、中山大学附属第一医院副院长陈旻湖教授介绍，有典型症状的患者大概占60%~70%。

发生胃食管反流症状，可以通过改善生活方式，如戒烟戒酒、避免高脂肪和刺激性食物摄入、保持精神愉快等方式缓解。具体为：不要吃太饱，特别是睡觉前不要吃东西；不要吃过辣、过酸等刺激性的食物；不要吃得太油腻；不要抽烟；适当抬高床头等。但如果长期反酸、烧心，会很大程度影响生活及工作质量。

陈旻湖表示：“胃食管反流是一种常见的上消化道疾病。除了典型的烧心、反酸等症状以外，咳嗽、咽喉炎、哮喘也可能是胃食管反流。该疾病症状可以通过改变生活方式来改善，但如果反复发生却没有得到及时治疗，则可能引起食管溃疡、食管狭窄等疾病。希望患者能够重视这种疾病，出现症状应及时就诊。”

广州13家医院

有讲座义诊

近年来，我国的胃食管反流发病率呈现上升趋势，但绝大多数人对疾病的重视度较低，不少患者可能因为觉得“忍一忍就过去了”；或随意自行购药，可能得不到满意疗效反而增加潜在的用药安全风险。为此，由中华医学会消化病学分会、中国健康促进基金会主办的“胃食管反流病宣传周”活动启动，预计全国将有1000家医院开展胃食管反流健康讲座，并由医院组织胃食管反流相关免费义诊。

在广州，有13家医院的专家将参加义诊和健康讲座，分别是广州市第一人民医院、广州中医药大学第一附属医院、广州市中医院、广东省人民医院、广州红十字会医院、广州市荔湾区中医院、广州医学院第一附属医院、暨南大学附属第一医院、中山大学附属第六医院、中山大学孙逸仙纪念医院、广州中医药大学祈福医院、广州医科大学第二附属医院、中山大学附属第三医院，市民可前往咨询。(全媒体记者冯冯)