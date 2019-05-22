甲烷转化为CO2或有利于控制气候变化

将本世纪全球平均气温上升幅度控制在2℃以内是《巴黎协定》的主要目标，许多科学家正在为如何达成这一目标而绞尽脑汁。美国斯坦福大学一项新研究称，将温室气体甲烷转化为二氧化碳（CO2），可作为达成该目标的有效补充手段。研究人员20日在《自然·可持续性》杂志上发表论文指出，将一种温室气体转化为另一种温室气体，这种方案看似违反常理，但却很有效，且有利可图。

甲烷是一种比CO2更活跃的温室气体，其对气候变暖的影响高出CO2许多倍。人类活动是大气甲烷浓度升高的主要原因。2018年，大气中甲烷的浓度达到了工业化前水平的2.5倍，其中约60%是由人类活动产生的，这些排放很难消除。

要捕获大气中的甲烷并不容易。沸石被认为是捕获甲烷的有效催化剂。研究人员指出，在他们设想的方案中，将甲烷转化为CO2可以通过一种巨型装置实现：利用巨大的电风扇推动空气通过充满粉状或颗粒状沸石和其他催化剂的翻滚室或反应器，捕获其中的甲烷，然后将其加热，即可转化为CO2。

研究人员表示，只要制定适当的政策或提高碳交易价格，将甲烷转化为CO2就是有利可图的。如果像大多数评估模型所预测的，在本世纪碳交易价格能升至每吨500美元或更高，那么从大气中移除1吨甲烷的价值将超过1.2万美元，届时一个足球场大小的沸石阵列每年就可以产生数百万美元的收入。

研究人员指出，目前大多数控温方案都着眼于减少进入大气的CO2总量，同时通过植树或地下封存等方式消除大气中已经存在的CO2。他们的方案——将更有害的温室气体转化为更弱的温室气体，则是一种与多数减排策略互补的方法。只要从大气中去除约32亿吨甲烷，将其转化为仅相当于几个月时间内全球工业排放的CO2，全球大气甲烷浓度就可以恢复到工业化前的水平。（记者刘海英）

总编辑圈点

甲烷比起CO2是一种更危险的温室气体，更加危险的是随着全球冻土的暖化，更多甲烷被释放到大气里头。有很多封存CO2的方法，对付甲烷的主意相对不多。沸石很便宜，是现实可用的催化剂。当然最好的办法，是控制牛羊养殖和森林砍伐，从根本上削减甲烷排放。