喝咖啡醒醒神？研究称想到咖啡就能让大脑更警觉

【环球网综合报道】你是咖啡爱好者吗？你是不是早晨必须喝杯咖啡才能保持头脑清醒？假如有一天，你发现手边的咖啡喝完了，你是否会想还有什么能像咖啡一样让你打起精神？答案是有!据法国健康杂志《Topsanté》报道，加拿大多伦多大学的一项最新研究显示，只需看到一些与咖啡有关的事物，人们的大脑就能变得更警觉、更专注。

研究人员想知道仅仅联想到“咖啡”这一事物会带来怎样的心理效应，是否会与“喝咖啡”这一动作产生的效果相同。研究人员邀请了来自东西方不同文化背景的志愿者参与4项独立的实验，并向他们展示了一些有关咖啡或茶的提示。《意识与认知》杂志最新一期刊载的报告显示，志愿者看到与咖啡相关提示时，出现生理反应的时间更短，并且思考的问题更具体、思路更清晰。

这一效果在东方文化背景中长大的志愿者身上表现不太明显。研究人员认为，这可能是因为咖啡在东方文化环境中并不普及，而在西方环境中，人们更容易将“咖啡”与“兴奋”联系起来。

研究人员准备进行下一步的研究，探寻更多食物的“唤醒效应”，例如想到功能性饮料或红酒，大脑是否会出现相关的生理反应。(实习编译：胡粤杨 审稿：赵怡蓁)