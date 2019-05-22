妙健康布局海外市场，公司启动双G战略

5月13-14日，在以“探讨如何为通过生活方式进行健康管理”为主题的第八届健康生活方式论坛中，妙健康CMO、加拿大健康管理中心（中国）COO罗晓斌博士携“智能硬件+健康数据+人工智能+平台”的整体解决方案，就“中国健康管理新纪元——以生活方式相关数据为动力的O2O解决方案”为主题，向在场专家、学者进行了深度解读。

同时，疾病管理与健康管理新技术、新手段也在会场上进行了展示。妙健康健康监测一体机（海外版）的精彩亮相，吸引了众多参会者的目光。这台机器斩获了2018年度智能终端“墨提斯奖（METIS）”——“年度智能医疗健康设备奖”，其利用最新的物联网传感器技术，对用户进行科学化的健康数据检测和健康状况的全面评估，并给出相应的健康建议，最终通过健康管理干预，大幅降低用户患病风险。

只有坚持科技驱动才是能够决胜国际舞台的关键所在！未来，妙健康要做的不仅是通过服务创造价值，还要致力于构建数字化生态圈，引领中国健康管理企业步入健康管理2.0革新时代。在即将迎来的万物互联新纪元，以生活方式相关数据为动力的O2O解决方案，为全球人类创造出健康管理的新范式。

此外，进军海外的“Global”战略是妙健康近日对外公布的“Group+Global”战略。即日起，北京妙医佳信息技术有限公司（简称妙健康）正式更名为——北京妙医佳健康科技集团有限公司。妙健康成立于2015年，在2016年第一季度便成功获得获阳光融汇资本1亿元A轮融资，紧接着2017年完成来自中信资本与农银无锡基金联合投资的2.5亿元B轮融资；同年完成1亿元B+轮融资，投资方为江中中医药基金；2018年底完成近5亿元的C轮融资，由中国太保旗下的太平洋医疗健康管理有限公司、太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司以及翕然资本共同投资。这一次宣布更名意味着，妙健康从一家健康科技公司蜕变成为立足于国际市场的健康科技集团。

妙健康五大事业部：妙+、妙云、妙健康、妙保及加拿大健康管理中心，这五大事业线分别对应智能硬件连接、健康大数据跟踪、健康行为干预、保险业务及线下健康管理功能。在国内，建立一个标准化、规范化的数字健康管理平台，是整个大健康行业的迫切任务， 这也是妙健康一直以来在做的事情。历经多年，妙健康成功打造出了业内规模最大的数据化健康行为管理平台，以大数据为切入点，基于累积的超6000万用户资料，再结合每个人的健康数据和医疗评测，打造千人千面的个性化健康及专属保险方案。在针对个人的专业线上健康管理方面，致力于建造“健、医、药、保”于一体的入口级健康平台应用。此外，妙健康通过五大事业线的互相关联，从而实现线上线下融合，最终形成自己的业务闭环。

妙健康今年开始着眼未来经济热点“人工智能”、积极开拓海外市场，目的都是为给人们带来更极致的健康管理服务体验。

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