多措并举缓解廉价药短缺
钱夙伟
据报道，近日江苏、辽宁、山东陆续爆料硝酸甘油片出现断货、涨价现象，0.5mg规格100片装的硝酸甘油片从2018年的4.5元涨至现在的50元以上，部分地区甚至出现断货情况。
廉价药短缺，一是因价格低廉让企业无利可图，很多厂家不愿意生产，大量药厂退出廉价药生产，转而生产利润丰厚的所谓的新药。二是受长期以来以药养医的体制弊端影响，一些医院会选择进贵的替代药而不是便宜药，如果药品需求量不是特别大，医院索性不进货。
对此，应该发挥政府有形之手的作用。其一，廉价药作为安全、有效、常用且价格较低的普通药物，更适合绝大多数患者。药品又是一种特殊商品，虽然实际交易价格主要由市场竞争形成，但也应受到有关方面的调控。当市场调节不足以刺激厂家继续生产廉价药的积极性，政府应有相关的扶持措施。
其二，为了鼓励医院尽量使用廉价药物，可以实行政府补助与廉价药使用挂钩。比如，从2008年起，宁波实行《市级医院使用廉价药物经费补助实施办法》，市财政给医院的补助与最小包装价格30元以下药物的使用情况挂钩。实际上，医院乐于卖廉价药，也会调动厂家的生产积极性，形成良性循环。
近年来，不少地方实施“推进廉价经典药重回市场”工作。只有政府及有关部门积极监管和干预，廉价药供应短缺问题才能得到缓解。
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