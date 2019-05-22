利用五保户“骗保”，太没底线

防止集体骗保行为，要降低医生和医疗机构之间的利益联系。对此类行为，监管层面也要露头即打。

车接车送、包吃包住，免费检查、免费看病，上午输液、下午泡脚，公立医院门脸，私立医院结账——有一种骗保叫“没病瞎折腾”。

据新京报报道，河北尚义县中医院以免费治疗为由，下乡专拉五保户、低保户刷医保卡住院，在当地已不是什么秘密。该院诊疗过程中存在疑似过度检查、过度医疗等行为，涉嫌套取国家医保资金。

5月21日，尚义县人民政府新闻办公室发布通报称，已暂停了该医院的医保服务，待事实查清后，将依法依规严肃处理。

医院骗保乱象，已让人审丑疲劳。特别是去年年底，央视曝光沈阳市于洪区、大东区两家医院“诊断是假的，病人是演的”，明目张胆套现医保费用后，国家有关部门开展了打击医院骗保专项行动，很多医院因此受到严肃处理，甚至被停止了医保资格。

警钟犹在耳畔，类似行为又发生。都说“家贼难防”，医院作为医保的主要执行机构，若不能将心思用在认真执行医疗规范治病上，而将主要精力都放在如何骗取医保费用中去，那相当于“家贼”作案。目前我国医保支付的主要依据，就是医生的专业诊断，可在涉事医院，医生在诊断环节失去了规范，无疑是从源头搅浑了“水”。

医保资金作为保障居民医疗花费的重要经费来源，必须做到物尽其用，不能成为某些人或机构的牟利工具，所以对于骗保必须零容忍。虽然说，有些基层医疗机构骗保背后，是资金匮乏、业务量不足，生存环境确实较差，其处境需要被正视，但这不是堂而皇之骗保的理由。

毫无疑问，医疗机构的参与，会增加治理骗保行为的执法取证成本。而如何在可控的成本内最大化地减少骗保，是当前应该重点关注的问题。

这些年媒体曝出的影响较大的骗保案件，大多是由医疗机构牵头、医生深度参与完成。这带来的结果就是，骗保往往是集体行为，深陷其中的医生也可能产生法不责众的侥幸，对违规的负罪感也降低了。

在此次事件中，那些医生跟医院方面就是“共犯”结构，一方到处拉五保户来住院，一方“错误”诊疗予以配合。

所以，要想减少骗保性行为，特别是集体骗保行为，更有效的手段是降低医生和医疗机构之间高度统一的利益联系，让医生不敢、不愿配合医院去骗保。

具体而言，对违规行为，应该根据实情区分医院和医生的责任，避免波及正常工作人员。对医院可采取降级、取消医保资格等处罚。对参与骗保的相关医务人员，根据金额处以罚款、降职、降级直至取消行医资格的处分。同时，逐步建立起医生的技术和医保诚信档案，参考档案记录确定医生职级——这类严格规范医生个人的机制，能避免医生与其所在机构完全绑定在一块的情况。

说到底，为套医保资金拉无病的五保户去住院、输液、泡脚，实在太荒唐。对这类行为，监管层面就该露头即打，增强监管触角敏感性，及早补上硕鼠们咬开的洞。

□郑山海（医生）