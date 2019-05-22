费率降低不会导致养老金亏空

降费，是这一轮社保费率调整的关键词。相较之前多地养老保险单位缴费比例20%或者19%的费率水平，此次调整一次性降低3个至4个百分点

降低社保费率综合政策，在增强企业活力的同时，还无形中做大了养老保险的“蛋糕”，成为推进社保改革的重要抓手

从今年5月1日起，社保费率又有新动作。降费，是这一轮社保费率调整的关键词。相较之前多地养老保险单位缴费比例20%或者19%的费率水平，此次调整一次性降低3个至4个百分点，特别是民营企业、小微企业等各类用人单位都能从这次降费政策中受益。

不过，降费在带来利好的同时，也引发不少的疑问，甚至有人断言社保降费会影响养老金正常足额发放，也有机构发表报告称，2035年养老保险金将会用光。

实际上，一组数据可让人吃下“定心丸”。2018年，企业职工基本养老保险基金各项收入3.7万亿元，支出3.2万亿元，加上以前的年度结余，2018年底累计结余4.78万亿元。根据测算，此轮社保降费后，仍能保持当期收支略有结余。

不仅如此，从近年趋势看，企业养老保险总体运行保持平稳。一方面，基金当期收大于支，滚存结余呈现不断增加趋势；另一方面，各级财政对基本养老保险的资金投入也在逐年增加。今年中央财政安排企业养老保险的预算资金达到5285亿元，同比增长9.4%，地方财政也相应作出了资金安排。从结构上看，绝大部分省份在执行降费政策后，基金收支状况仍保持稳健状态，并未发生基金“穿底”情况。

对于参保人而言，其对权益的诉求不止于眼前，更在未来。以后养老金会不会发不出来了？降低社保费率以后，未来是否会出现养老金亏空？

细读《降低社会保险费率综合方案》可以发现，此次社保降费不仅降低了养老保险的单位缴费比例，还调整了个人缴费基数的上下限。也就是说，两项政策的实施，不仅是减轻企业社保负担，还要同期降低参保的缴费门槛。这意味着更多职工将有条件纳入到养老保险制度中来，以实现法定人员全覆盖的社保扩面目标，形成企业发展与社会保险制度发展良性循环。

同时，也要看到我国社会保障工作还面临许多矛盾和困难，特别是人口老龄化进程加快，老年人口规模大，老龄化高峰持续长等特征明显，养老保险制度可持续运行面临严峻挑战。虽然2018年末企业养老保险基金累计结余达到了4.78万亿元，但客观地说，基金的结构性问题仍比较突出，地区之间很不平衡。

其中，结构性问题是养老保险运行的主要矛盾。2018年末，全国60周岁以上人口为2.49亿，占总人口的比例为17.9%，其中65周岁以上人口达1.67亿，占总人口的比例为11.9%。人口老龄化对养老保险的一个深层影响，就是养老保险的抚养比呈逐年下降趋势，从上个世纪90年代的约5个人养1个人，下降到2018年底的2.66个人养1个人。抚养比下降，意味着缴费的人少了，领钱的人多了，持续下去会对养老保险的可持续发展产生压力和挑战。

一边是市场主体轻装上阵的诉求，关乎稳增长和稳就业；一边是民众的社保需要，政府责无旁贷。当然，对于养老保险可持续发展这一全世界都面临的难题，我国已有制度准备。一方面，从本世纪初开始，国家就建立了战略储备基金，通过采取多种措施，基金规模不断扩大。目前，全国社保基金已有2万亿元左右的战略储备，而且划转部分国有资本充实社保基金的工作已经启动，今后还将继续加大划转力度。另一方面，基本养老保险基金中央调剂比例从2018年的3%提高到今年的3.5%，预计全年中央调剂基金的规模将达到6000亿元左右，这将进一步缓解部分省份的基金收支压力。

降低社保费率综合政策，在增强企业活力的同时，无形中还做大了养老保险的“蛋糕”，成为推进社保改革的重要抓手。降费后，各地费率差异将明显缩小，有利于均衡企业的缴费负担，促进形成公平的市场竞争环境，这将为进一步提高养老保险统筹层次创造条件。因此，只要对化解未来的支付风险做好战略准备，对制度的可持续发展应该充满信心。