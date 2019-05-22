干细胞医疗有望迎来发展黄金期

□ 当前，以干细胞、精准医疗为核心的再生医学，已成为继药物治疗、手术治疗后的另一种疾病治疗途径，引领一场新的医学革命。

□ 到2024年，全球干细胞与精准医疗产业市场规模将达到3600亿美元，其中，中国市场容量有近500亿美元。

□ 随着干细胞新药研究取得进展以及监管路径的逐渐清晰，我国干细胞临床转化将迎来发展的黄金时期。

作为国家重大战略性新兴产业，“干细胞”与“精准医疗”对推动粤港澳大湾区科技创新、构建“健康湾区”有着重要意义。5月20日，以“健康湾区 创新引领”为主题的2019国际（广州）干细胞与精准医疗产业化大会在广州举行，来自中国、美国、英国、日本等多个国家和地区的数百位科学家、行业专家、企业家及科技工作者围绕干细胞与精准医疗产业的发展开展交流与合作。

“当前，以干细胞、精准医疗为核心的再生医学，已成为继药物治疗、手术治疗后的另一种疾病治疗途径，引领一场新的医学革命。”原国家食品药品监督管理局副局长边振甲认为，干细胞与精准医疗作为战略性新兴产业，是科技创新的战略高地，也是构建健康中国的重要力量。

数据显示，到2024年，全球干细胞与精准医疗产业市场规模将达3600亿美元，其中，中国市场容量有近500亿美元。亚太地区也是全球增长最具活力的地区，干细胞研究及其转化医学受到各国政府、科研机构和企业高度关注。

目前，干细胞与精准医疗已经成为全球生命科学领域的研究热点，健康产业已经成为带动经济增长的新引擎。

“全世界已经有14款干细胞新药上市，但中国还没有完成零的突破。”广东省干细胞与再生医学协会会长陈海佳透露，目前中国药品评审中心已受理7个干细胞新药注册，随着研究取得进展以及监管路径的逐渐清晰，我国干细胞临床转化将迎来发展的黄金时期。

大会期间，由香港大学、澳门科技大学、广州医药集团有限公司、广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司等组织参与的粤港澳干细胞新药研发战略合作联盟正式成立。南方医科大学、昭衍(苏州)新药研究中心有限公司、北京精诚通医药科技有限公司也在会上与广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司签署协议，将在“脐带间充质干细胞治疗骨关节炎新药研发”上展开战略合作。

在陈海佳看来，粤港澳大湾区干细胞产业创新中心建设与粤港澳大湾区干细胞新药研发有着良好的发展前景。围绕如何打造粤港澳大湾区干细胞产业生态圈，中国科学院院士苏国辉认为，人才是干细胞产业发展最应该重视的环节，不仅研发需要招揽人才，研发成果的转化也需要人才，企业管理同样需要人才。

边振甲从药学管理方面指出，干细胞行业当前面临的最主要问题是标准的问题，包括干细胞的制备储存、临床应用等都缺乏标准。尤其是干细胞的制备、干细胞的质量控制、干细胞的临床应用、临床应用的疗效判定标准等都需要标准来支撑和指引。

“干细胞是新鲜事物，所以在做临床实验的时候，会遇到很多的困难，有时还会受到很多的抗议和批评。”在越南Vinmec干细胞与基因技术研究所所长阮成廉看来，科学家需要得到社会各界支持。

诺贝尔经济学奖得主、伦敦政治经济学院教授克里斯托弗·皮萨里德斯表示，未来粤港澳大湾区要建设世界级的城市群，建设成为具有国际影响力的科技创新中心，就需要优秀的企业在科技创新中发挥主体作用，并引导、促成科研成果转化，且需要金融、医疗、科研协同发展，为产业发展构建一个良好的生态环境。