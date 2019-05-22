“金龙鱼1:1:1 舞出好比例” 2019人民广场舞大赛在京启动

图：活动现场全景图。

人民网北京5月22日电（记者李彤） 5月20日，“金龙鱼1:1:1 舞出好比例”2019人民广场舞大赛启动仪式在人民网1号演播厅举行。本次广场舞大赛由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办。来自国家体育总局等单位，益海嘉里集团等企业的代表，共同参加了启动仪式。

健康助力小康，民生牵着民心。党的十九大报告明确提出，要“实施健康中国战略”，强调了“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志”，将人民健康上升到治国理政的新高度。

据主办方介绍，活动旨在贯彻国务院印发《全民健身计划（2016—2020年）》，响应《健康中国2030规划纲要》，为全民健身营造良好的舆论氛围，鼓励群众“动起来” 将“推动健康中国”落到实处，对宣传全民健身战略有着重要意义。

据了解， 2018年，人民网·人民健康携手金龙鱼黄金比例调和油举行了“金龙鱼1:1:1舞出好比例”人民广场舞大赛。活动其间，大赛足迹涉及北京、天津、武汉、郑州、上海、福州、重庆、杭州、成都、深圳、南京和广州等12座城市，吸引了全国近1300支广场舞队参加比赛，累计辐射超过2000万线下人群，整合传播超过17亿的线上传播量。

图：在活动现场，发布了“金龙鱼1：1：1舞出好比例——2019人民广场舞大赛”定制舞蹈，分别是中国风、健康舞、鬼步舞三种风格。这将作为大赛的规定舞蹈，参赛选手可自由选择任何一支参赛。

2019年，双方将继续开展“舞出好比例 人民广场舞大赛”活动，未来一段时间，将通过定向招募、线上报名等方式完成人员报名，随后将历时4个月举办北京、天津、石家庄、成都、福州、南宁等30个城市的比赛掀起活动大幕，最终通过“全国总决赛”的形式将比赛推向高潮。

在启动仪式上，国家体育总局社会体育指导中心党委书记刘大庆表示，广场舞丰富了人民的业余文化生活，也提高了人民的幸福感。2019年人民广场舞大赛是在去年基础上的延续，相信在大家共同努力下，广场舞活动会越来越规范，人民的参与度和满意度会越来越高。活动以广场舞为载体，是落实以人民为中心思想，讲好中国故事，推动全民健身发展的有益实践，有助于健康中国战略的实现。

人民网总编辑罗华表示，人民广场舞大赛是倡导全民健康、普及健康生活方式的活动，这项活动寄托了人民群众对活力、对健康、对美好生活的向往。人民网作为党媒，在宣传和推动国家政策落实方面责无旁贷。人民健康作为人民网面向大健康领域打造的传播与服务平台，与益海嘉里集团金龙鱼品牌携手，连续两年推出人民广场舞大赛，就是要为广场舞活动规范发展作出示范和榜样。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司总裁穆彦魁说，2018年金龙鱼与人民网·人民健康的合作已经奠定了坚实的基础。今天，双方在这里启动“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛，相信在两大平台强强联合下，2019年的人民广场舞大赛将取得更好的效果，激发更多的人参与到活动中来。让更多公众在活动中了解饮食健康知识，树立科学营养理念，为健康中国助力、加“油”！

益海嘉里小包装油项目部总监黄筱淮表示， 2019年“金龙鱼1:1:1舞出好比例”人民广场舞大赛将会从从活动规模、活动时间、专业性、互动性、多样性和品牌联动性六大方面进行全面升级。希望通过今年新升级的大赛，让形式更生动、内容更丰富的广场舞活动真正下沉到广大群众中间，让广场舞真正成为一种全民健身运动！

广场舞有着良好的群众基础，截至2017年，全国广场舞参与总人数接近2亿人，是一项以家庭为消费单位，辐射三代人的生活方式，是一项真正的“全民健身运动”。2019人民广场舞大赛将借鉴此前的成绩与经验，在活动中为参与者留下芬芳美好的记忆，助力国人舞出更加美好的“健康之花”！