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75岁以下英国人心脏病死亡数增多

袁原

2019年05月22日15:26 来源：北京日报

英国心脏基金会日前发布的最新报告显示，75岁以下英国人2017年死于心脏病的数量多于以往，这在50年来尚属首次。

报告显示，2017年英国有42384名75岁以下患者死于心脏病和心脑血管疾病，与2014年的41042人相比增加3%；在65岁以下人群中，有18668人死于心脏病和心脑血管疾病，比5年前增加近4%。英国心脏基金会专家担心，这些数据或许显示，英国就减少心脏病和心脑血管疾病死亡所取得的进展有所减缓，“再加上人口增长等因素，这意味着75岁甚至65岁以前死于心脏病和心脑血管疾病的人数为50年来首次增加。”

为何这组增长数据受到业内关注？因为自20世纪70年代以来，英国在减少心脏病和心脑血管疾病死亡方面成绩显著，相关死亡病例自1971年以来减少了75%。这主要得益于宣传戒烟、减少食盐摄入和使用改善胆固醇水平的他汀类药物等健康理念。

然而，近些年缺乏运动和身体肥胖等不健康因素正在减缓这方面取得的进展。数据显示，英国成年人肥胖率2017年达到29%，比25年前几乎翻了一番，而相比20世纪60年代的情况，英国人的运动量减少了20%，有40%的中年人难以做到每月一次连续步行10分钟。

(责编：李轶群、杨迪)


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