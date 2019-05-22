亲测有效！打嗝儿按手臂这个穴位，一分钟见效！

打嗝儿就像蓝天白云晴空万里突然暴风雨……在过饱、饥饿、受凉、情绪紧张时，这种尴尬可能会突然来袭。有时试过了很多办法，也束手无策?记住三个穴位，轻松化解打嗝尴尬。

以上因素引起的打嗝，称为一过性打嗝，一般情况下是由膈肌痉挛引起的。当引起打嗝的诱因刺激传入大脑以后，大脑就会发出指令，使膈肌出现阵发性和痉挛性收缩。

有些人打嗝时，身边人会采用“吓一跳”的方法帮助止嗝，惊吓作为一种强烈的情绪刺激，大脑会在瞬间作出反应，除了加速心跳，升高血压，还会将正在进行的所有不重要的肌肉活动停止，抑制膈肌痉挛。

不过医生提醒，这只对于短暂打嗝，或者情绪紧张引起的打嗝才有效，并且如果打嗝的人本身有高血压、心脏方面的问题，或者骨质疏松的话，突然受到惊吓或者拍背力量过大，都可能会出现意外，所以不太建议擅自用这种方法止嗝。

有没有安全有效、老少皆宜的办法呢?有！止嗝儿，不妨试试中医招儿。

打嗝儿不止 试试三穴位

手臂——内关穴

中医认为内关穴有调节胸腹部气的升降的作用，简单的讲就是胸腹部气升降的开关，打嗝的时候按揉内关有使胸腹部上逆的气向下降的作用，当然是治打嗝的克星。

位置：要找左手的内关穴，把左手心向脸伸出来，右手食指、中指、无名指三指并拢，把无名指放在左手横纹上，左手的内关穴就在食指的下边。

按揉方法：打嗝时左右手交替用大拇指点按内关穴各50次，可以适当用点力，感到按揉处有酸痛感为佳。

头部——攒竹穴

中医称打嗝是由胃气上逆动膈而致，攒竹穴是足太阳经膀胱的经穴，足太阳膀胱经挟背，与膈、脾、胃相连，因此按压此穴，就有宽膈降逆止呃之效。

位置：攒竹穴很好找，位于眉毛内侧边缘的凹陷处。

按揉方法：打嗝时，最好采用正坐或仰卧的姿势，然后用指腹点按双侧攒竹穴5~10秒，放松片刻继续按压，这样几次后打嗝便会减轻。

腿部——足三里

按揉足三里有降胃气的作用，因此打嗝时千万别忘了它。

位置：用自己的手掌四指横放在膑骨下缘，下方第四横指外缘一横指处即为足三里。

按揉方法：打嗝时左右手交替用大拇指点按足三里各50次，可以适当用点力，感到按揉处有酸痛感为佳。

康康君温馨提醒，因个人体质不同，三种方法效果存在差异，小编已经锁定攒竹穴，五下搞定，建议大家都尝试后找到适合自己的，以后一直用就可以啦~

医生提醒，如果出现打嗝增多、或是打嗝时间超过两天以上，建议先去医院请医生诊断。因为除了一过性打嗝，还有一种病理性打嗝，如食管癌，肿瘤堵塞气道，引起打嗝、反胃等；肝脏、胰脏有病变时，有时也会出现经常打嗝的现象。



本文参考资料：

①健康时报2017-06-16《吓一跳能止打嗝吗?》

②健康时报2016-07-19《内关、足三里止打嗝》

③健康时报2014-03-24《打嗝不止按按攒竹穴》