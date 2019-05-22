2019年“药品科技活动周”启动仪式暨公众开放日活动在京举行

5月21日，由国家药品监督管理局主办，中国食品药品检定研究院、中国药学会承办的2019年“药品科技活动周”启动仪式暨公众开放日活动在中国食品药品检定研究院举行。该活动以“药品安全 科普惠民”为主题，是2019年国家药品监督管理局科技活动周的系列活动之一。

启动仪式由中国食品药品检定研究院党委书记、院长、中国药学会李波副理事长主持，国家药品监督管理局徐景和副局长，第十三届全国政协教科卫体委员会副主任、中国药学会孙咸泽理事长，国家药品监督管理局科技和国际合作司毛振宾巡视员、科技处周乃元处长，中国药学会丁丽霞副理事长兼秘书长，中国食品药品检定研究院路勇副院长，中关村科技园区大兴生物医药产业基地工委书记、管委会田德祥主任出席了活动。来自大兴生物医药产业基地的药品企业代表、北京大学药学院的大学生科普志愿者以及十余家新闻媒体记者等100名各界代表参加了此次活动。

在启动仪式上，徐景和表示，开展药品安全科技活动是贯彻以人民为中心的发展思想，促进公众更好地理解科技创新和药品安全关系，提升全民素质和健康水平的重要组成部分。一是认真担负监管责任，深入普及药品知识。“保护和促进公众健康”是新时代药品监管部门和所有药品利益相关者的共同使命，必须深入普及药品科技知识，形成人人关心、人人支持、人人参与药品科技创新、维护药品安全的良好氛围。二是聚焦药品安全主题，全面普及药品知识。要围绕“创新、质量、效率、体系、能力”五大主题，充分展示近年来药品医疗器械创新成果，以创新凝聚共识、彰显力量、展现形象，进一步增强广大人民群众的获得感、幸福感和安全感。三是坚持药品安全共治，广泛普及药品安全知识。保障药品安全是全社会共同责任，构建企业负责、政府监管、行业自律、社会协同、公众参与、媒体监督、法治保障的药品安全共治大格局，必须广泛普及药品安全知识。四是推进药品监管科学，持续普及药品知识。国家药监局已经启动中国药品监管科学行动计划，并确定首批9个重点研究项目。

孙咸泽表示，随着我国医药卫生体制改革不断深化，社会大众了解疾病和用药知识的需求越来越迫切。做好药品安全科普工作，是普惠民生的重要举措。希望广大药学科技工作者积极参与到科普工作中来，继续做好药品安全知识的宣传和普及，为切实保障广大人民用药安全和身体健康，为庆祝新中国70周年华诞，贡献我们的一份力量。

活动中，中国药学会科技开发中心政策研究首席专家朱康勤、中国科学院北京基因组研究所基因组科学与信息重点实验室主任胡松年分别做了题为“中国医药产业发展与变革的思考”和“药物基因组学指导个体化用药”的讲座。

朱康勤围绕驱动医药产业发展与变革的“五大动力”，阐述了重大科技创新成果加快向现实生产力转移转化，正在引发全球性的产业变革，中国药企要从过去较为被动地参与全球价值链分工，变为积极主动地参与价值链重塑，从积极融入到参与引领。

胡松年以高血压、糖尿病等复杂慢性疾病为例，系统介绍了药物基因组学对精准、个体化用药的指导。随着高通量测序技术和个体化精准医疗的发展，“基于基因组信息的药物应答潜能”有望逐渐发展为临床诊断的指标之一。

据了解，“科技活动周”是由国务院设立的一项在全国范围内开展的群众性科学技术活动。自2001年起，科技部、中宣部、中国科协联合有关部门，于每年5月的第三周开展“科技活动周”，已连续举办18届。国家药品监督管理局自2015年起，每年也在同一时间举办全国药品监管系统的科技周活动，展示与人民生活息息相关的药品科技创新成果，彰显药品科技创新和科普事业发展水平，加强药品安全知识的科普宣教工作。据不完全统计，2015-2018年，“科技活动周”活动覆盖全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团，参加单位2.2万个，覆盖公众逾1880万人次。

2019年药品科技周活动突出“药品安全 科普惠民”主题，历时一周，将举办公众开放日、“科学用药 科普扶贫”活动、“科海扬帆 梦想启航”校园科普公益活动等多项主题宣传活动。各地也将围绕主题开展形式多样的宣传活动。