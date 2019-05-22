玉石床垫能治病？药监局：权威部门法定机构从未认定过

▲药监部门工作人员向市民宣讲药品知识 记者 文翰 摄影报道

在中国传统文化中，玉石大多被赋予美好寓意，更传承下如花似玉、温润如玉等诸多成语。当今社会，玉石除了作为装饰物、饰品，有的还被商家冠以具有保健甚至治疗疾病功效的玉石床垫，进入寻常百姓家。

在昨日开始的药品科技活动周活动中，市药监局专家表示，玉石治病缺乏科学依据，保健效果也有待考证。一引起人花费数千上万元购买的玉石床垫，并没有商家宣称的治疗保健效果。

为啥子没得效果？

5月21日至5月26日，全国药监部门集中开展药品科技周活动。

昨日上午10时，渝北区空港广场，重庆市药监局举行线下宣传活动，药监部门工作人员向市民分发各色药品、化妆品、医疗器械知识宣传资料和环保袋、毯香正气液等。

68岁的刘大爷说起了自己的遭遇。他患有风湿和腰椎间盘突出，去年冬天花费8000多元购买了一款带有电热功能的玉石床垫。商家称，这种玉石床垫对他的病症有治疗作用。

“刚开始使用时，人感觉轻松了不少，现在觉得越来越没效果。天气热了，我没开电热功能，睡在上面跟睡在石头上没区别，儿女们都说我被忽悠了。我想把床垫收起来，又舍不得，万一还是有点效果呢？”刘大爷说。

对此，重庆市药监局下属重庆医疗器械质量检验中心工作人员表示，根据古籍记载，玉石有除中热、解烦懑、润心肺、助声喉、滋毛发、养五脏、安魂魄、疏血脉、明耳目等作用，现代玉石床垫设计思路由此而来。但是，权威部门及法定机构从未认定过玉石具有治疗效果，商家宣称的玉石保健效果，更多也是民间流传。

因为关了电热功能

为何刘大爷刚使用玉石床垫时，觉得自己病情有所改善？

“人体某个部位如果觉得酸胀、疼痛，通过按摩或热敷可以一定得到缓解、改善。一些玉石床垫或保健按摩仪就是利用这个原理，但并不能表示这就是治疗功效。刘大爷购买的玉石床垫带有电热功能，他刚使用时的效果，其实是电热功能带来的。天气转热后，刘大爷没开电热功能，自然也就没觉得有效果了。”重庆医疗器械质量检验中心工作人员解释。

工作人员还表示，我国医疗器械分为一二三类，对于一类医疗器械，实行备案管理；对于二三类医疗器械，实行注册管理。在现实生活中，虽然消费者购买的是正规医疗器械，但也可能存在功效夸大宣传，价格遭遇虚高。

工作人员建议，有需求的市民应在正规渠道购买医疗器械，同时通过国家药监局官网对于医疗器械的功效进行查询或咨询，或拨打12331咨询药监部门专业人士。

新闻延伸

“玉石有变化，不代表身体状况改善”

我市多年从事销售玉石、蜜蜡的刘婷告诉记者，我国公认的几大名玉当中，新疆和田玉售价最贵。根据品相不同，不同玉石价差上百倍。被玩家认为品相差或残次品的一些废料，被用来加工成玉石床垫。

“民间一直有‘人养玉，玉养人’的说法。其实，就是玉石和人体长时间接触和氧化过后，看起更加润泽。玉石有变化，不代表身体状况改善。比如，绿松石、南红、蜜蜡长时间佩戴，同样会有类似变化。”刘婷说。

刘婷介绍，虽然民间流传玉石具有保健效果的饰品，但身边朋友佩戴数年依旧会生病，仍然要选择看病吃药才对。（记者 文翰）