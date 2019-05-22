科技，为粮食产业转型升级插上翅膀

5月21日，2019年全国粮食科技活动周在江苏南京启动。启动仪式现场的大屏幕前，两只手捧起的青花瓷大碗里装满大米，预示着丰收的希望。在科技兴粮、人才兴粮战略支撑下，我国粮食产业正在迈向绿色化、信息化、智能化。

怎样让粮食产业更“智慧”？如何用科技延伸产业链、提升价值链、打造供应链，促进粮食产业高质量发展？记者在现场进行了采访。

激活创新“第一动力”

在2019年全国粮食科技活动周启动仪式现场，一台粮食平仓机器人吸引了诸多参观者的目光。

“这台机器人可以代替人工实现粮食平仓，降本增效，实现了粮仓平仓的信息化、智慧化。”航天信息股份有限公司航天智慧分公司总经理陈召安介绍说，它的工作原理是在粮仓顶部安装吊臂，把机器人安装上去，通过激光和算法测试粮食高度，根据不同高度和粮食品种设定平仓力度。使用这台设备，700平方米的粮仓3小时即可完成平仓。

目前，这一新技术已经在江苏昆山部分粮仓进行试点使用。“今天的展会上，这种机器人反响很好，很多企业提出对这一技术的采购意向。”陈召安说。

在江苏，更多技术正在推动“智慧苏粮”建设取得新进展。“全国首个基于云架构的省级粮食智慧云平台投入运行，并率先与国家级平台实施互联互通。江苏省粮食流通监督检查政务管理平台可实现监督检查数据实时查询、实时录入、全省共享。全省机械通风仓容达95%，粮情测控仓容达84%，环流熏蒸仓容达68%，低温准低温储粮仓容达47%。”江苏省粮食和物资储备局局长夏春胜介绍。

“当前，我国粮食产业迫切需要向绿色化、信息化、智能化方向发展。”国家粮食和物资储备局局长张务锋介绍，为促进科技兴粮，我国20多个省份出台了行动计划和实施方案，湖南省启动新增粮油千亿元产值倍增计划，设立1亿元专项资金，推进扶大、扶强、扶优、扶特、扶品牌“五扶”工程；江苏省从载体搭建、技术研发、成果应用、人才培育4方面扶持引导；湖北、安徽、福建、宁夏都拿出专项资金支持粮食科技创新和人才培养。

随着科技创新的加速推进，我国粮食产业正在迈向更高质量发展，产业转型升级涌现出更多亮点。

用好人才“第一资源”

随着消费升级，老百姓对粮食的需求已由“吃得饱”向“吃得好、吃得健康”转变，这就对粮食产业转型升级提出了更高要求。

在2019年全国粮食科技活动周启动仪式现场，以“水韵苏米”为标识的江苏大米诠释着“优质粮食工程”给粮食产业带来的变化。

“依靠全产业链，通过公司加农户，统一供种、统一育秧、统一施肥、统一收购，我们实现了稻米的绿色生产。通过科技和人才支撑，实现了粮食优质优价。”有着30多年粮食产业从业经验的江苏盱眙永宁粮油食品有限公司董事长姜松社介绍说，公司研发人员中有20名博士，这些人才有的来自国内，有的来自以色列。

在业界专家看来，人才在粮食产业转型升级中的重要作用越来越突出。在产业发展中，要通过人才集聚、能力提升等工程，全力打造粮政、粮商、粮技、粮匠人才队伍，推动行业人才队伍建设向更高水平迈进。

“我们清醒地看到，研发投入不足、技术相对落后、高层次人才匮乏等突出问题，依然是产业发展亟待突破的瓶颈因素。要顺应和把握大势，把科技和人才工作纳入粮食安全战略大局之中。各级粮食科研院所要从全球视野和实际需要出发，统筹粮食科研、工程技术、设备研发力量，率先突破关键技术。”张务锋说。

为促进行业用好人才“第一资源”，国家粮食和物资储备局将拓展完善科技成果、人才、机构“三对接”机制，促进高校、科研单位和企业之间的人才流动和技术转移；强化对中小粮油企业的指导和服务，并做好“百名博士服务粮企”和粮食科技特派员遴选，帮助企业解决实际问题。

推动产业转型升级

推动粮食产业转型升级，离不开科技创新引领，也离不开产学研的深度融合。

2018年11月，“天府菜油”产业创新联盟在四川成都成立，15家川内骨干油脂加工企业成为“天府菜油”产业创新联盟首批成员单位。

而在千里外的洞庭湖畔，湖南省正在全力推动湖南省环洞庭湖地区稻米产业联盟的组建，全面唱响优质“洞庭籼米”品牌。科技和产业，正在转型升级的道路上实现新的融合。

“近年来，天府菜油、吉林大米、江苏稻米、广西粮油等一批粮食产业科技创新联盟，有力促进了产业转型升级。”张务峰说，要发挥企业主体作用，深化产学研合作，延伸产业链、提升价值链、打造供应链，促进优粮优产、优粮优购、优粮优储、优粮优加、优粮优销“五优联动”，加快实现粮食产业高质量发展。

张务锋表示，未来在产业转型升级中，国家粮食和物资储备局将鼓励各类企业加大投入，培育一批技术创新中心，围绕行业增长点，选准科研主攻点，开发一批适应消费需求升级趋势的新技术新产品，在全国范围建设一批粮食产业科技创新联盟，增强协同创新优势。

“要依靠创新推进粮油一二三产业深度融合发展，打造现代粮油产业发展体系，在推动科技与产业深度融合上持续发力。”湖南省粮食和物资储备局副局长周辉认为，在发展中，要用好金融活水，推进产业与资本深度融合；要攥指成拳、集腋成裘，探索组建产业联盟；要创新产业发展空间布局，精心打造产业园区，全面推进粮油产业新旧动能转换。（本报记者 李慧）