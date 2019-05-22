邯郸规范医疗器械网络销售秩序
近日，邯郸市市场监管局印发医疗器械“清网”行动方案，决定于5月至今年年底组织开展医疗器械“清网”行动，规范网络销售 秩序。
行动分为企业自查、集中检查和总结评估三个阶段，以“四清理四查处”为重点：清理未履行法定义务的第三方平台，重点查处第三方平台未经备案擅自为入驻企业提供医疗器械交易服务，直接参与医疗器械网络销售，未按规定配备相应的技术条件、质量管理机构或人员等行为；清理违法违规医疗器械网络销售企业，重点查处医疗器械网络销售企业“线下”未取得医疗器械生产许可证、经营许可证或者第二类医疗器械经营备案证，“线上”未办理医疗器械网络销售备案，超出经营范围销售医疗器械，以及未按规定贮存和运输医疗器械等行为；清理利用网络销售的非法医疗器械产品，重点查处销售未取得注册证或者备案凭证的非法医疗器械，产品标签说明书与注册信息不符等行为；清理违法违规发布医疗器械网络销售信息，重点查处“线上”展示的企业及产品信息与“线下”许可（备案）及注册（备案）信息不一致、展示虚假企业及产品信息，以及未按规定在网站首页及产品页面显示企业许可（备案）和医疗器械产品注册（备案）信息等行为。 (记者李晴 通讯员赵春辉)
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