临潭多部门联合检查麻精药品安全
日前，临潭县市场监管局、县禁毒办、县公安局禁毒大队联合开展麻精药品和含麻黄碱类复方制剂安全专项检查，进一步加强精神药品、麻醉药品管理工作，防止其流入非法渠道。
此次专项检查以医疗机构、药店、个体诊所为重点对象，以地西泮、曲马多、三唑仑、哌替啶等易流失药品为重点品种，检查是否存在非法销售情况；检查含麻黄碱类复方制剂经营手续是否完备，进货渠道、销售记录、身份证登记、专人专管、专用柜、双人双锁等管理情况。
检查期间，执法人员现场宣讲禁毒知识和禁毒法律法规，要求医疗机构、药店、个体诊所负责人签订责任书，并要求其在经营场所醒目位置张贴禁毒宣传警示语。
截至目前，专项检查已检查医疗机构3家、诊所8家、药店6家，未发现违法违规使用麻精药品行为。（记者丁怡媛）
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