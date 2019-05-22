湖北对网售医疗器械失信行为实施联合惩戒
近日，湖北省药品监管局在全省范围内启动医疗器械“清网”行动，重点查处利用网络无证销售医疗器械等违法违规行为。
湖北省药监局明确，行动重点查处第三方平台未经备案擅自为入驻企业提供医疗器械交易服务，未按规定配备相应技术条件、质量管理机构或者人员，未建立并执行相关质量管理制度等行为；查处医疗器械网络销售企业“线下”未取得医疗器械生产许可证、经营许可证或者第二类医疗器械经营备案凭证，“线上”未办理医疗器械网络销售备案、超出经营范围销售医疗器械等行为。
湖北省药监局要求全省各级药监部门加强对第三方平台和医疗器械网络销售企业的法律知识培训，提高企业的守法诚信意识；把存在严重违法违规行为的第三方平台、医疗器械网络销售企业及其法定代表人或者主要负责人列入失信企业和失信人员名单，向社会公开，实施联合惩戒。（记者张皓亮 通讯员袁福国）
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