体毛又黑又多咋回事
赵征
北京读者陈女士问：我的汗毛不仅密还很黑，特别难看。请问为什么有些人体毛很轻，有些就特别重？现在最好的办法是不是激光脱毛？
北京大学国际医院皮肤科医师赵征解答：女性体毛多的原因是血清雄激素（主要是游离睾酮）水平升高和（或）毛囊对雄激素的敏感性较高。尽管体毛过多与内分泌关系密切，多数情况下并不需要检查性激素，如果同时伴有月经量少、延后，痤疮和肥胖，则需要检查性激素以排除高雄激素血症，特别是多囊卵巢综合征。目前来说，激光脱毛确实相比其他方法更有效、迅速，疼痛感少。激光脱毛技术基于选择性光热作用原理，主要以毛囊中的黑色素为靶色基，破坏毛囊及毛囊周围干细胞，致使毛发脱落。这种方法不需要麻醉，疼痛较敏感的患者可以使用复方利多卡因乳膏进行表面麻醉。脱毛疗程主要由毛发生长周期决定，平均约为6~8周，一般需要治疗4~6次。常见不良反应包括毛囊周围红斑、水肿，通常持续数小时即可自行消退，不会发生永久性色素异常及瘢痕。▲
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