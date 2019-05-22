日前，全球分析和咨询公司盖洛普发布了2018年度全球情绪状况报告。报告显示，全球负面情绪达到了盖洛普调查有史以来的最高水平，中国人在压力情绪排行中位列中等。另有调查显示，国人心理健康水平20年间处于下降趋势，国人也受到负面情绪困扰。想要生活幸福感更强，不妨从调节情绪开始。

全球负面情绪抬升

盖洛普的调查采集了来自143个国家和地区共15.1万受访者的数据。通过问卷调查，询问受访者在受访前一天是否有多次微笑或大笑，是否觉得受到尊重，是否能充分休息，是否感到愤怒、悲伤、压力大及焦虑等。调查中，2/5受访者在前一天感到担心，1/3的人说他们感到压力很大，近3/10的人有身体疼痛。另外，还有1/4的人感到悲伤，1/5的人感到愤怒。

报告显示，世界各地人们的情绪水平不均程度不断加剧，非洲乍得人的负面情绪分数最高。七成多的乍得人表示，过去一年中，他们曾有过连食物都买不起的时候，六成多乍得人表示经历过身体上的痛苦。此外，尼日尔、塞拉利昂、伊拉克、伊朗位列负面情绪榜单前五。贫穷和内部冲突是这些国家人民负面情绪多的重要原因。

仅就压力一项而言，希腊人和美国人的压力水平比乍得人高。59%的希腊人说他们在调查的前一天感受到了压力，大约55%的美国成年人说自己有压力。调查显示，希腊人的压力主要来源于该国的经济困境。去年，美国人负面情绪的增加幅度超过了2008年金融危机期间的水平。报告显示，经济不是影响美国人情绪的最主要因素，分析认为，这也许和民众的心理健康、预期寿命、对领导人是否认可等因素有关。

拉丁美洲国家虽然经济发展水平不及美国，但却占据积极情绪国家榜前列，情绪最积极的国家是巴拉圭，当地人接受调查时表示，“每天都有很多积极、正面情绪”。报告认为，这可能与拉丁美洲具备“关注生活中积极因素”的文化有关，受此影响当地人格外乐观。

国人欠缺情绪调节能力

盖洛普报告显示，中国人在压力情绪排行中处于中等水平，悲伤情绪排名全球倒数第二。但纵向观察，我国近年来一些精神卫生和心理健康状况调查报告显示，国人也受到负面情绪困扰，且很缺乏自我调节能力。

今年2月，中国科学院心理研究所发布的《中国国民心理健康发展报告(2017-2018)》显示，我国11%~15%的人心理健康状况较差，可能有轻到中度心理问题；2%~3%的人心理健康状况差，可能有中度到重度的心理问题。心理健康对情绪影响很大，心理健康水平低的人，更容易出现情绪问题。此外，53%的受访者表示希望了解更多关于情绪“自我调节”的知识。这也反映出，半数以上国民可能有过心理状态差、情绪不佳的情况，并且迫切需要调节。

情绪差、心理不健康，还会诱发精神疾病。中国科学院心理研究所研究员张侃教授告诉记者，最近20年，国人心理健康水平呈下降趋势，近些年来精神障碍患病率有上升趋势，这些都应引起重视。他认为，这可能与几方面因素有关。

社会发展引发了一些矛盾。改革开放40多年来，中国取得了很大进步，政治、经济、社会、文化、教育等方面都发生了巨大变化，由此带来的心理压力、生活方式、家庭结构的改变，可能造成了国人心理压力及应激水平的总体升高，导致心境障碍和焦虑障碍患病率呈上升趋势。比如，城市化虽然让人搬到了城市，但其内心还不足以迅速成熟，快节奏的工作让生物节律被打乱、陌生的邻里关系让人无所适从，生活压力过大，负面情绪难以宣泄，这些都会令人们的心理健康水平降低，导致抑郁、焦虑等心理问题发生。

攀比导致心理落差。张侃教授解释，几十年前，大家普遍不富裕，人与人之间区别不大，现在生活条件变好了，人们对“上好大学、出国留学、晋升、发财”机会的追求更甚于往昔。拉美国家少有灾难、战争，这就养成他们安逸乐观的性格，而我们这个民族对“上进”的追求写在骨子里，为了更好地生存发展，每个人都不断往前赶，心理落差导致人们压力大增。

缺乏疏解渠道。负面情绪大多源于生活，很多人遭遇心理不适时，缺乏正确的发泄渠道，很难及时获得心理服务，因此容易积攒戾气、怨气。当负面情绪累积到一定程度，人们的内心会更加敏感，往往一件小事就变成了导火索，点燃了情绪的炸弹。

负面情绪带来很多病

心理学上把焦虑、紧张、愤怒、沮丧、悲伤、痛苦等情绪统称为负面情绪。之所以这样称呼，是因为此类情绪体验多是不积极的，而且还可能伤害身心。

负面情绪会对身体各部位产生影响，美国博闻网刊登的一项调查发现，75%的颈椎疼痛、80%的头痛、99%的腹胀及90%的疲劳由负面情绪引起。可见，长期持续的负面情绪有损身心健康。

胃病。胃肠道被称为“第二大脑”，它的功能状态一定程度上受情绪影响。当人们悲伤、忧愁、沮丧时，胃肠道功能就会发生明显变化。长期负面情绪容易让胃功能失调，导致消化不良、便秘、腹泻、胃炎、肠道炎症及不明原因的腹痛等。

内分泌疾病。长期压力大、紧张焦虑的人容易患甲状腺疾病。有统计显示，70%的甲状腺疾病发病前有不良情绪刺激。

皮肤病。荨麻疹、牛皮癣、湿疹、皮肤瘙痒等很多皮肤疾病，其病因、发病过程与情绪密切相关。

心血管疾病。焦急、暴怒等激动情绪，会诱发人体交感神经兴奋、肾上腺素大量分泌、血管收缩、血压和血糖升高，会对血管造成损害，导致高血压、冠心病等心血管疾病。

调整情绪，幸福生活第一步

面对心理健康水平下降、负面情绪增多情况，我们该怎么办？

张侃教授认为，应客观看待，国人心理健康水平下降是我们社会发展过程中必然要面对的，健全和完善社会保障机制能更好地满足人们的生存发展需求，解除后顾之忧。

个人可以通过以下几点缓解负面情绪：1.接纳情绪。遇到问题，多想想别人会不会因此困扰，别人会如何解决。既然别人也会因困难而烦恼，那么这就是很自然的事，要试着接纳自己的情绪。2.转移注意。有负面情绪时，不要沉浸其中，试着做些别的事，比如听音乐、运动、看书，或者参加公益活动，从中获取快乐和成就感。3.主动倾诉。找亲友谈谈自己遇到的困难，通过倾诉把情绪发泄出来，也是缓解不良情绪的好方法。4.重新定位。当看到别人获得成就时，我们难免产生比较心理。其实，每个人都有自己的优点，看到别人成功，我们不应陷入焦虑，应该重新思考自我定位。▲