去痛片犯下很多“错”
章文真
去痛片是生活中常见的一种止痛药，用于治疗发热、头痛、神经痛、关节痛、活动性风湿病和类风湿性关节炎等。去痛片是一种复方制剂，每片含有氨基比林150毫克、非那西丁150毫克、咖啡因50毫克和苯巴比妥15毫克。氨基比林、非那西丁为去痛片中的主要成分，具有解热镇痛作用，与布洛芬、对乙酰氨基酚等非甾体解热镇痛药同类；咖啡因可以收缩脑血管，治疗头痛；苯巴比妥具有镇静催眠作用，可以缓解疼痛时的焦虑状态。
去痛片价格低廉，疗效较好，在过去是家庭必备的止痛良药，但其不良反应较多，近年来使用率在逐渐降低。该药主要有以下几个方面的不良反应：
1.胃肠道反应。同多数非甾体抗炎药一样，氨基比林和非那西丁会产生较强的胃肠道反应，导致患者出现恶心、呕吐、胃肠道溃疡、呕血等症状。
2.肝肾损害。非那西丁具有肾毒性，严重的话可能导致尿毒症，甚至可能诱发肾癌和膀胱癌。
3.可能导致癌症。氨基比林在胃酸作用下与食物发生作用，可形成致癌性亚硝基化合物，特别是亚硝胺，具有潜在的致癌性。
4.长期服用可造成依赖性，也会产生耐受性，需要更高的剂量才能达到镇痛效果。
5.过敏反应。严重的可能发生过敏性休克，大面积皮肤坏死，过敏性紫癜以及皮疹、瘙痒等。
6.血液系统异常。可能会导致中性粒细胞缺乏、再生障碍性贫血、溶血等。
正因为该药存在以上诸多不良反应，去痛片现在已由非处方药调整为处方药，要在医生和药师的指导下使用，使用时需要注意以下几点：
1.对去痛片成分过敏的患者禁用。
2.疼痛时方可服用，一次1~2片，一日1~3次，不要超量服用，两次之间最好间隔6~8小时。
3.饭后服用，减少胃肠道反应，本身有消化道溃疡史的患者不建议使用。
4.不可长期使用，症状持续5天未缓解的，需要及时就医。
5.注意有无皮疹、瘙痒等症状，如有异常应及时就医。
6.去痛片对剧烈疼痛和内脏平滑肌疼痛（内脏绞痛）无效，有这些病症者不建议使用。▲
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