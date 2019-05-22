春夏季是肠道寄生虫的高发季节，很多家长看到孩子指甲有白斑、睡觉磨牙、肚子老疼等，便怀疑是不是肚子有蛔虫闹的。于是，有的家长会自行买来驱虫药给孩子吃。殊不知，这可能导致寄生虫的耐药性。另外，不恰当地使用驱虫药物，还可能会给患儿带来不良反应，如头晕、头痛、呕吐等。

目前驱虫药多为广谱、高效、低毒的药物，常见的有复方甲苯咪唑、甲苯达唑和阿苯达唑等。和大部分药物一样，驱虫药进入体内，也需经肝脏分解代谢或经肾脏排泄，但婴幼儿的肝、肾等器官发育尚未完善，自行服药可能对肝、肾脏等造成影响。所以，使用时，要注意以下几点：

1.掌握正确的服用时机。驱虫药物一般要空腹服用，如在饭前服用（饭前半小时左右），或者饭后两小时服用。胃肠在排空状态时，药物容易与虫体充分接触，药效可以直接作用到肠胃中的蛔虫，从而达到较好的驱虫效果。除空腹外，驱虫药晚上睡前服用效果最好，服药前1小时可适量喝口醋，有助于虫体的驱除。需要注意的是，如果服药后较长时间不排便的，应服用适量泻药以促进排便。

2.掌握正确的服药剂量。剂量不足时，虫体没有被麻痹，受到药物刺激后会四外游窜，容易引起患儿腹痛，严重的还可能出现肠梗阻等症状。剂量过大，又可能给患儿带来一定的不良反应，所以剂量一定要严格按说明书服用。

3.服药期间，患者应少吃辛辣等刺激性和油脂类食物。服药后应多喝水，同时多吃含植物纤维素的食物，以促使被杀死或麻痹的虫体连同粪便尽快排出。

蛔虫病是严重危害少年儿童健康的常见病之一，在儿童中感染率较高。一般来说，多数蛔虫病的患者没有症状，但儿童及体弱者常有脐周阵发性腹痛，部分患儿会出现食欲不佳或腹泻，大便中带有不消化食物并排出蛔虫。还有的患儿会出现低热、烦躁不安、晚上睡眠易惊醒、磨牙等症状。预防蛔虫病，要做到以下3点：

1.做好个人卫生和饮食卫生。如勤洗手、勤剪指甲、勤换衣、勤洗澡、不吃手指、不随地大小便等。同时要保证餐具清洁、蔬菜水果要清洗干净才食用、不喝生水、不吃蚊叮虫咬食品、不吃劣质食物等。

2.如果家长觉得孩子长虫了，应带孩子去医院化验大便，以确定是否有寄生虫。

3.使用驱虫药期间，需注意药物的相互作用和使用剂量，根据药品说明书和医嘱合理使用。▲