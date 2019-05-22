多喝水不憋尿 预防尿路结石
陈 明
主讲人：东南大学附属中大医院副院长、泌尿外科主任 陈 明
夏季马上就到，泌尿系统结石要警惕。尿路结石很狡猾，在痛之前早已潜伏在体内，不知何时便会突然袭击。
尿路结石是泌尿外科常见疾病之一。接诊过程中，3个患者中就有1个是尿路结石。最典型的症状就是突发肾绞痛和血尿，患者也常伴有恶心、呕吐、腹胀，可出现尿频、尿急、尿痛等尿路感染症状。
需要提醒，三类人是尿路结石的高发人群。
缺水族：啤酒、饮料不能代替饮水。天气转热后，如果喝水少，缺少尿液冲刷，泌尿系统的自洁能力会变差。不少年轻人喜欢用饮料代替水，不可取。
大多数尿路结石都是含钙结石，当摄入大量高糖、高蛋白、高脂肪食物后，就会在体内生成较多的草酸和尿酸，可促使结石形成。
5~9月是尿路结石的高发时节，主要是补水量过少。春夏时节，人体含水量下降，如果没有及时补充水分，体内原有的结石因缺少水分的润滑，刺激到身体组织，发生肾绞痛。
出汗过多时，会使尿液中钙和盐的过饱和度增加，导致尿路结石的形成。反之，大量饮水使尿液稀释，能减少尿中晶体形成。
憋尿族：憋尿或可间接诱发结石。如果膀胱内积存不少尿液，细菌有可能大量繁殖而引起膀胱炎，若治疗不及时，细菌还会沿输尿管上行，引起输尿管炎和肾盂肾炎等尿路感染。
憋尿引发尿路感染，尿路感染又导致尿路结石，结石又会加重尿路感染。因此，避免憋尿是防止尿路感染、防止结石发生的方法之一。
熬夜党：常吃宵夜小心患上结石。如果常常熬夜，影响肾脏排毒，让身体多余的物质沉淀在肾脏内，造成短暂的高尿酸血症，长此以往，就可能导致结石。
尿路结石的最常见成分是钙，人体排钙高峰一般在饭后4~5小时。如果晚餐食物中含钙过多，或晚餐时间过晚，排钙高峰到来时，人们已经上床睡觉，尿液就会全部滞留在尿路中，不能及时排出体外。尿液的钙含量不断增加，就会形成尿路结石。
预防尿路结石，就要多饮水巧运动。
均衡饮食，不要偏食。适当限制含钙、含草酸及动物蛋白与精制糖的摄入量，多食含纤维素高的蔬菜，如韭菜、芹菜等，少喝啤酒。
适当增加活动量，可选择跑步、跳绳、上下楼梯等。
定期体检。曾患有结石的患者、饮食不合理的上班族、司机、教师、学生等高发人群都应经常体检，最好每半年做一次肾脏等泌尿系统B超，早期发现结石。
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