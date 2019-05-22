湖北读者刘女士问：最近我看到辣木叶、辣木籽等辣木食品很火，据说能防很多种病，是真的吗？

食品安全博士、科信食品与营养信息交流中心副主任钟凯答：辣木是一种可食用的植物。其中，辣木叶的营养价值还不错，主要是蛋白质、矿物质、维生素、粗纤维等常规营养，虽然和其他植物相比各有千秋，但并不是什么“神奇食物”。辣木籽含油40%左右，其中的单不饱和脂肪酸（油酸）含量较高，此外还有近40%的蛋白质。从营养上来看，可以理解为一种不错的坚果，只不过价格有点虚高。

体外细胞实验和动物学研究发现，辣木叶、辣木籽和辣木树根提取物可能具有（也可能没有）一定的抗癌、护肝、降血糖、降血脂、抗炎、抗菌、抗病毒、促进伤口修复等作用。但上述功效未能得到高质量临床研究的证实，也未得到各国官方的认可。市面上售卖的辣木产品无论声称是食品还是保健食品，均不能宣称或暗示具有预防或治病的功效。如果你吃了之后有明显的“疗效”，反而应当高度警惕，因为这很可能是偷偷添加了违禁药物。

也有些研究表明，辣木存在一定毒性，尤其是树皮、树汁和树根的提取物。一项针对啮齿类动物的研究表明，辣木的提取物可能导致不孕不育，大剂量下还有一定的基因毒性。辣木中的生物碱有可能诱发心动过缓和低血压。烘焙过的辣木籽中含有少量苯乙腈，是一种致突变物质。此外，有研究提示，辣木叶还可能导致慢性肝肾损伤。所以，尽管辣木叶成为新食品原料意味着它的安全性有了保障，但建议别乱吃，尤其孕妇、孩子和老人应当慎重。▲