世卫组织发布降低痴呆症风险指南

记者近日从世界卫生组织驻华代表处获悉，世卫组织近日在瑞士日内瓦发布了一份降低痴呆症风险的新指南。其中指出，人们可通过定期锻炼、不吸烟、避免有害饮酒、控制体重、健康饮食以及保持健康的血压、胆固醇和血糖水平来降低痴呆症风险。换言之，“对心脏有益的，对大脑同样有益。”

痴呆症系由阿尔茨海默氏病或中风等影响大脑的疾病和损伤所引起，影响记忆、思维、理解、语言和判断力。世卫组织总干事谭德塞表示，痴呆症是一个迅速加剧的公共卫生问题，是老年人残疾和照护依赖的主要原因。到2030年，每年照护痴呆症患者的费用估计会上升到2万亿美元。“该指南为医务工作者提供了知识基础，同时，指南可指导政府制定政策并设计规划，鼓励健康的生活方式。”

据悉，世卫组织为支持各国应对痴呆症这一日益严峻的健康挑战提出了一些重要建议，其中之一是制定国家痴呆症政策和计划。每项国家痴呆症计划的一个基本要素是支持痴呆症患者的照护人员。谭德塞表示，痴呆症照护人员通常是家庭成员，他们为照顾自己的亲人需要对家庭和职业生活做出极大调整。为此，世卫组织创建了iSupport（在线支持）项目，就整体管理照护工作、应对行为变化以及照顾自己健康的方式向痴呆症患者的照护人员提供建议。

此外，世卫组织于2017年12月启动全球痴呆症观察站建设，用于汇集全球各国在痴呆症防治方面的状况，比如国家计划、关心痴呆症的举措、提高认识运动和照护设施等。目前共有法国、日本等80个国家参与提供数据。（记者张磊）