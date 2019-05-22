颈动脉钙化影响大脑功能

《美国心脏学会杂志》刊登加拿大一项新研究发现，“颈动脉硬度”（颈动脉钙化程度）可预测大脑认知功能障碍的风险。

新研究中，为探明颈动脉硬化对大脑功能的具体影响，加拿大蒙特利尔大学研究员格尔维斯·穆耶博士及其研究团队对两组实验鼠展开了对比分析。研究对象被分为对照组和颈动脉硬化组，研究人员利用激光多普勒血流仪，分别测定其颈动脉血流量。颈动脉钙化两周后，放射测定结果显示，硬化导致了海马和丘脑等大脑区域静息血流量的降低，血脑屏障通透性增加。这表明，颈动脉硬化会损害大脑的自动调节功能，使大脑神经元活动和乙酰胆碱反应明显减弱。

穆耶博士认为，新研究结果表明，颈动脉硬化会改变大脑微循环，增加与认知障碍有关的血脑屏障通透性。换言之，颈动脉硬化出现在认知障碍之前，硬化度应被视为保护大脑和预防认知障碍的重要指标。▲

（金 也）