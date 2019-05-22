河南强化县域发展政策支撑
近日，河南省卫生健康委、医疗保障局、发展和改革委员会等8部门联合印发《河南省推进县域医疗中心建设指导意见》，明确今年要建成50个县域医疗中心，明年实现全覆盖，并全部达到二级甲等医院水平。
据悉，2019年，河南省将在加快创建六大国家区域医疗中心、规划布局省医学中心及省区域医疗中心的基础上，依托县（市）人民医院打造县域医疗中心，进一步加快县（市）人民医院提质升级，满足县域内人民群众看病就医难题。县域医疗中心要依托区域信息平台，建成覆盖县域的医学影像、检查检验、心电、病理、消毒供应等资源共享中心；县域远程医疗系统应接入河南省远程医学中心平台，对下联通所有乡（镇）卫生院，积极创造条件覆盖村卫生室，开展远程诊疗、心电、影像等会诊服务，推进“基层检查、上级诊断”。
对此，河南要求从深化编制管理改革、人事分配制度改革、价格管理改革、医保支付方式改革、药品供应保障机制改革及医院补偿机制改革6个方面强化政策支撑，加强标准化建设、专科建设、人才队伍建设、基础设施建设、信息化建设、紧密型县域医共体建设、医疗质量安全体系建设、现代医院管理制度建设，抓重点、补短板、强弱项，深化供给侧结构性改革，建立优质高效的县域医疗卫生服务体系。（记者李季）
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