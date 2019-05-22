三岁开始教孩子当众讲话

在这个“分享”的时代里，培养孩子的口头表达能力无疑是家长不能忽视的方面。语言是思维的载体，一个人若拥有卓越的演讲能力，不但能展现自己，良好的沟通能力还会赢得机遇。反之，如果羞于表达，或语无伦次、没有重点，不但不利于培养孩子自信心，还会削弱竞争力。

事实上，当众讲话的能力是可以培养的，尤其在3岁左右。这个阶段的孩子处在咿呀学语和性格形成关键期，只要家长足够重视并持之以恒地按照以下方法实践，就能教出一个“能说会道”的孩子。

阅读多多益善。“巧妇难为无米之炊”，语言需要素材。平时亲子阅读的过程中，经典的故事可以给孩子反复朗读。儿歌、童谣、古诗富有韵律，对培养孩子的语言技能大有裨益。节日、节气、民俗等与生活息息相关的题材也是孩子最喜欢的，能激起他们的好奇心，每遇这样的日子要与孩子热烈学习讨论。此外，鼓励孩子复述故事，这能为他们当众讲话提供最好的材料。

多问开放型问题。无论在阅读时还是生活中，都可通过问开放型问题，如“为什么，怎么样”等启发孩子思考，激发孩子的想象力。经过思考后的回答，就像做一个简短演说。无论孩子的回答多么幼稚，父母都要做到全身心地倾听，不评价。问他们“你是怎么想到的？”启发孩子进一步思考。孩子还不能很好地总结时，父母可以提供帮助。

找一切机会演练。所有那些我们看着毫不费力的演讲都是经过无数次演练才会看起来自信、毫不怯场。生活中，要给孩子找出可以“一展风采”的机会，生日派对、亲友聚餐、参加活动都是最佳时机。再帮孩子准备一个简短的自我介绍，包括名字、年龄、爱好等，也可以鼓励孩子做更个性的介绍。亲朋好友聚会，父母应主动、正式地向他人介绍自己的孩子，并询问孩子是否愿意自我介绍。这既让孩子感到被尊重，也会潜移默化地引导他们当众讲话。

不强迫孩子。有的孩子个性内敛，需要长时间准备才能当众开口讲话，这个时间可能长达数年。这时，父母切不可责备、嘲笑孩子。当孩子做出改变时，应及时鼓励。即使当众讲了一句话，父母也应抓住机会表扬孩子为此付出的努力。▲