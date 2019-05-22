小孩也会失眠
汪洁云
夜深人静，累了一天的爸爸妈妈们已经困得不行，可宝宝却精神头十足，怎么哄都不睡。在很多人观念中，失眠是大人的专利，但其实，儿童也是会失眠的。若不加干预，长此以往，对父母和孩子的健康都不利。
地球上大多数物种在夜晚休息是有科学依据的。从生物学角度来讲，新陈代谢大多在晚上进行，人体会分泌大量的生长激素，新增长的细胞和生长激素能够促进机体的修复能力和生长能力，所以要“早睡早起”。良好的睡眠对婴幼儿来讲更为重要，日常生活中我们会发现，睡不好的孩子吃不好、玩不好、脾气坏，特别难带。如何让宝宝养成良好的睡眠习惯？这里给大家推荐一些方法。
保证白天的活动量。有些孩子之所以晚上睡不着，是因为白天活动量太少，睡得太多了，所以为了保证晚上的睡眠，白天不要让他睡太久，每天要有1~2小时的户外活动时间，适当运动可以消耗孩子旺盛的精力，夜间睡得比较快。
卧室温度、湿度要达标。卧室环境温度在20~25°C，湿度在60%~70%为宜。宝宝睡觉时穿的衣服和盖的被子要适量，可将手掌放到宝宝颈背部，如感到温暖而没有汗湿，便是适宜温度。
2~3个月时培养作息规律。大约在2~3个月时，开始训练宝宝晚间自主入睡的习惯，尝试帮其建立睡眠规律。如果婴儿在该玩时困了，妈妈尽量不要由着他睡过去，多逗宝宝玩一会儿，这样便于让他在该睡觉的时间睡觉。长期坚持就能够获得稳定的生物钟。
做好“睡前常规”。如给宝宝洗澡、泡泡脚，然后换好尿布，放一段轻松舒缓的音乐，小宝宝可以给他做些抚触或被动操，大一些的孩子可以和爸爸妈妈进行亲子阅读等……每天睡前活动内容基本一致，让孩子知道这是睡觉前奏。▲
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