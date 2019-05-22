施惠勿念，受恩莫忘
马健文
小蓝放学时拉着妈妈的手兴奋地说道：“妈妈，这两天语文老师生病请假，我们没有布置语文作业，而且语文课可以自习做其他作业，真希望老师能多请假几天。”妈妈听后有点不高兴：“你把作业提前完成，我为你开心，但你说希望老师多请几天假，是不想老师的病早点好吗？”
回到家中，妈妈再次跟小蓝说，“你还记得之前你请假，是谁主动帮你补课的吗？” 小蓝答：“是语文老师。”妈妈说：“这就是受了老师恩惠呀，你应该常记在心里。老师生病了，不能因此就有幸灾乐祸之心呀。”
想起之前国学兴趣班上曾教过《朱子治家格言》，妈妈便拿出其中一段读给小蓝听：“施惠勿念，受恩莫忘。凡事当留余地，得意不宜再往。人有喜庆，不可生妒忌心。人有祸患，不可生喜幸心。”于是问小蓝：“你还记得这段是什么意思吗？”小蓝想了想答道：“对人施了恩惠，不要记在心里，受了他人恩惠，却要常记在心。做事要留有余地，得意后要知足，不应得寸进尺。他人有了喜庆事，不可有妒忌之心，他人有了祸患，不可有幸灾乐祸之心。” 小蓝妈妈对孩子为人处世的教育非常有借鉴意义，《朱子治家格言》这段话也提醒家长们，日常要教导孩子做人做事心怀善念，不能因一己之私而恶念他人，更不能因此幸灾乐祸。得到他人恩惠要常记于心，在适当时间给予“回报和温暖”。小蓝听后恍然大悟：“妈妈，我错了，我们一起去探望老师吧。”▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn