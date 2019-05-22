小蓝放学时拉着妈妈的手兴奋地说道：“妈妈，这两天语文老师生病请假，我们没有布置语文作业，而且语文课可以自习做其他作业，真希望老师能多请假几天。”妈妈听后有点不高兴：“你把作业提前完成，我为你开心，但你说希望老师多请几天假，是不想老师的病早点好吗？”

回到家中，妈妈再次跟小蓝说，“你还记得之前你请假，是谁主动帮你补课的吗？” 小蓝答：“是语文老师。”妈妈说：“这就是受了老师恩惠呀，你应该常记在心里。老师生病了，不能因此就有幸灾乐祸之心呀。”

想起之前国学兴趣班上曾教过《朱子治家格言》，妈妈便拿出其中一段读给小蓝听：“施惠勿念，受恩莫忘。凡事当留余地，得意不宜再往。人有喜庆，不可生妒忌心。人有祸患，不可生喜幸心。”于是问小蓝：“你还记得这段是什么意思吗？”小蓝想了想答道：“对人施了恩惠，不要记在心里，受了他人恩惠，却要常记在心。做事要留有余地，得意后要知足，不应得寸进尺。他人有了喜庆事，不可有妒忌之心，他人有了祸患，不可有幸灾乐祸之心。” 小蓝妈妈对孩子为人处世的教育非常有借鉴意义，《朱子治家格言》这段话也提醒家长们，日常要教导孩子做人做事心怀善念，不能因一己之私而恶念他人，更不能因此幸灾乐祸。得到他人恩惠要常记于心，在适当时间给予“回报和温暖”。小蓝听后恍然大悟：“妈妈，我错了，我们一起去探望老师吧。”▲