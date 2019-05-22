有些人不适合喝粥养胃

粥温软、易消化，是很多人眼中的养胃佳品。然而，首都医科大学附属北京朝阳医院营养科营养师宋新在接受《生命时报》记者采访时指出，喝粥温暖肠胃，但有些人不宜长期喝，喝粥养胃并非人人适用。

喝粥养胃的观点古已有之。北宋文人张耒（lěi）在《粥论》一书中写到：“每日起，食粥一大碗，空腹胃虚，谷气便作，又极柔腻，与肠胃相得，最为饮食之妙诀。”宋新表示，由于粥加热煮制时间长，水分含量多，所以淀粉糊化更充分，容易被小肠内的淀粉酶分解成葡萄糖，吸收进入血液。因此，喝粥可以减轻胃肠消化负担，特别适合消化功能不佳的胃肠道疾病患者、咀嚼能力变弱的老人，以及一些极度衰弱的病人，经常吃大鱼大肉的人喝些粥也能给胃部“减压”。另外，手术后，患者饮食从流质过渡到半流质时，易于消化的大米粥、小米粥是首选。对于胃肠道消化功能正常的人来说，则不必过分追求喝粥养胃。

胃病讲究“三分治七分养”，不少胃病患者觉得喝下粥后胃暖暖的，很舒服，便每天喝、顿顿喝，认为很养胃。这种观点有点片面，如果长期喝粥，不注意饮食搭配，容易导致营养摄入不足。而且，如果粥未经咀嚼就吞下，没有被唾液中的唾液淀粉酶初步消化，过多的水分摄入稀释了胃液，还会使胃容量增大，一定程度上加重胃部负担。胃食管反流患者要避免吃甜食，以免症状加重。同时，一次性进食大量食物也可使胃酸分泌过多，延长胃排空时间，使反流更易发生，因此胃食管反流患者不宜喝甜粥。宋新建议，胃酸过多的人可以吃些软烂的面条、馒头、包子、花卷等发面食物，有助中和胃酸，减少胃病发作几率。如果特别想喝粥，最好不要加大黄米、糯米等黏性食材，以免增加不适。

在宋新看来，粥容易消化吸收的特点是把“双刃剑”，进食后升高血糖的作用更强，不利于控制血糖。不过，只要合理搭配熬粥的材料，糖友也能适当喝粥。熬粥时，可以加些燕麦、大麦、糙米、芸豆、红小豆、绿豆、干扁豆等升糖指数较低的食材，不但能使餐后血糖反应放缓，还能补充足够的膳食纤维和其他营养素，更好地控制进食量。建议糖友喝粥前吃点主食，还可以就着蔬菜、荤菜一起吃，食物种类丰富了，综合升糖指数就下降了。另外，上午人体血糖普遍偏高，中午和下午趋于平稳。因此午餐或晚餐喝粥更好，喝粥时还可以尽量拉长时间，以减缓血糖升高速度。▲