很多细心的消费者在挑选鸡蛋时发现，有的表面光滑、颜色均匀；有的表面坑坑洼洼，甚至还长了许多“雀斑”，这是怎么回事呢？

蛋壳上长的“雀斑”实际上是母鸡体内色素的异常沉淀。蛋壳色素沉淀异常的原因很多，主要和产蛋时母鸡的身体状况有关。原因一：母鸡缺乏维生素A，其上皮细胞容易脱落，输卵管出血，从而在蛋壳上产生“雀斑”。原因二：饲料中亚油酸缺乏，导致母鸡输卵管发生点状出血，从而在蛋壳中形成“雀斑”。原因三：饲料中钙含量过多，会使蛋壳上的钙过量沉积，在蛋壳表面形成白色沉积物或凸起的小颗粒，也会让鸡蛋看起来坑坑洼洼。原因四：初次下蛋时，由于母鸡产道狭窄，产道壁被强烈挤压，造成出血，可能产下少量血斑蛋。因此，如果鸡蛋只是表面有少量“雀斑”，其他部位均无异常，其品质不会受影响，大家可以放心购买。

鸡蛋长“雀斑”的原因，网络上有传言认为和沙门氏菌的污染有关。事实上，虽然蛋壳被微生物侵袭可能形成斑点，但是有斑的鸡蛋不一定有沙门氏菌，饲料、营养等因素才是造成鸡蛋长“雀斑”的主要因素。同样，被沙门氏菌感染的鸡蛋也不一定有斑。也就是说，无论长斑与否，鸡蛋都有污染沙门氏菌的可能。沙门氏菌不耐热，因此，要想避免感染致病菌，最好的办法是吃之前充分加热，尽量不吃生鸡蛋和溏心蛋。▲