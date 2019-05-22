性别平等始于家庭：培养孩子的七个建议

虽然过去几十年来，由于全球趋势和人口变化，全世界的家庭在结构方面发生了巨大变化，但家庭依然是社会的基本单位。

家庭“小气候”决定社会“大气候”。性别平等始于家庭，家庭处于变革的前沿。对于下一代来说，父母、照顾者和大家庭在家里树立的榜样正在塑造他们对性别和平等的思考方式。

从打破性别刻板印象到分享护理工作，再到教育孩子有关妇女权利和性别平等的知识，在刚刚过去的国际家庭日活动中，联合国妇女署与我们分享了以下可以培养孩子性别平等观的方法。

说说看

与您的孩子多谈谈性别平等和妇女权利。通过和你的孩子们谈论两性平等，以及我们要达到一个男女平等的世界还需要做些什么，你让他们走在为所有人创造美好未来的道路上。

乌克兰歌手和电视节目评委德米特罗·舒洛夫确保让他的儿子明白，他们家里的一切都是50：50。

“在我看来，抚养孩子的最好方法就是以身作则，成为孩子的榜样……我经常和我儿子谈论性别角色。” 德米特罗说，“人们生来就是为了幸福，我们所有人都有平等的权利。一切都是从家庭开始的：我认为孩子应该得到父母平等的关注，他们应该看到父亲有时也会软弱，母亲有时也很强大。”

分担护理工作

从做饭、打扫卫生到打水、打柴或照顾儿童和老人，妇女从事的无薪家庭和护理工作至少是男性的2.5倍。结果，成千上万的妇女和女孩错过了上学、参加全职带薪工作、或享有足够时间休息的平等机会！

在家里树立榜样，一家人平等分担所有家务和保育工作。尤其是，从小就让男孩和女孩一起做保育工作和家务！

树立不同的榜样

为权利而战时，我们必须具有包容性。鼓励你的孩子接受多样性，向他们展示不同性别、种族和肤色的榜样。并提醒他们，他们可以成为任何他们想成为的人。

让你的孩子说话

当我们赋权和教育年轻的妇女权利倡导者时，我们正在为我们所有人确保一个更好的未来。

在吉尔吉斯斯坦，艾古尔·阿利巴耶娃通过支持女儿参加一个以学校为基础的项目来推进妇女权利和性别平等，该项目致力于赋予女孩权利，产生代际对话，改变对童婚的态度。

“我们努力支持她，在家里创造一个有利的环境，让她有时间学习，为她的任务做准备，” 艾古尔谈到她和女儿的关系时说。“女性主义是她的特点。她知道自己的权利，她和我分享她在学校学到的东西。”

艾古尔的女儿阿图尔根·德约多什贝科娃了解了本国妇女的合法权利，并希望从事法律职业。她也知道与他人分享知识的重要性。

打破常规，包括你自己的

性别不是性别之间的生物学差异，而是一种社会建构——人们定义男孩或女孩应该是什么样的，这种建构往往要求儿童从很小就遵守特定的、限制性的性别规则和期待。

研究人员说，孩子们在3岁时就开始吸收刻板印象，这导致男孩的世界不断扩大，女孩的世界从10岁开始缩小。

这就是为什么我们必须尽早就性别角色展开对话，并在家里、日常生活中、学校和工作场所挑战分配给男性和女性的特征和特点。

我们都有无意识的性别偏见。这些角色是我们根据社会对男人和女人应该如何着装、行为和自我展示的既定期望，以及在某些情况下，他们应该做什么样的工作而内化的。

我们要意识到这些偏见，挑战孩子们经常遇到的成见，无论是在媒体上、街头还是在学校。

让你的孩子知道，你的家庭是一个安全的空间，通过肯定他们的选择，通过让他们相信与众不同是可以的，并通过鼓励接纳式文化，让他们表现自己的本来面目。

停止身体羞耻

我们的世界是以一种让我们将自己与媒体、文化和社会设定的美丽标准相比较的方式构建的。我们不断地与别人比较，以我们的外表来判断自己。身体羞辱是一种后天习得的行为，所以对父母来说，以身作则很重要。小心！不要批评身体形象，包括你自己的，并拒绝性别歧视、负面刻板的不切实际的身体标准。

现在是我们挑战社会对美、完美和正常身体的社会建构时候了。

通过向你的孩子展示他们不是由他们的外表决定的，而是由他们的行为决定的，来培养一种积极的家庭生活方式。

倾听并向他们学习

今天的18亿青年，代表着为世界创造美好未来的无限可能和巨大才能。但要真正利用这种力量，我们需要倾听他们的声音。今天，女孩和男孩在实现性别平等方面扮演着重要的角色。

在过去的几年里，年轻人一直在谈论影响他们和世界的问题。从倡导青年教育的马拉拉到敦促我们采取气候行动的格丽塔，年轻人在人权、气候行动、性别平等等问题上做出了很大贡献。我们只需要倾听。（于怀清）