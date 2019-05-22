日本通过幼儿保育免费法案
据日本共同社报道，实施幼儿教育及保育免费化的日本《儿童及育儿支援法》修正案10日在参院全体会议上，凭借自民党、公明党、国民民主党、日本维新会等的多数赞成获得通过并成立。此举意在支援日本育儿人群，将与消费税增税一起从10月开始实施。
新法规定，养育3至5岁儿童的所有家庭、0至2岁幼儿的低收入家庭，将免除被认可的保育园和幼儿园的使用费。
对于不满足日本国家标准的保育设施，5年里作为过渡措施，政府将在一定额度范围内补助费用。补助的上限是3至5岁儿童每月3.7万日元（约合人民币2293元）、0至2岁幼儿每月4.2万日元，因此也存在监护人仍需承担部分费用的情况。
对于将认可外的设施列入免费化对象的做法，担忧安全隐患方面的呼声很高。立宪民主党等批评称“或许连应该被淘汰的低质量设施也会成为免费化的对象”。但日本首相安倍晋三表示：“也有人不得不选择认可外的保育设施。从减轻负担的角度出发，把认可外的保育设施也列入免费化对象。”
据报道，日本地方政府需要在10月之前，完成掌握保育设施情况和发放补助的工作。
此外，以低收入家庭的学生为对象、力争实现大学等高等教育机构免费化的新法也在参院全体会议上通过，计划2020年4月实施。 （来源：中新网）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn