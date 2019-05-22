日本通过幼儿保育免费法案

据日本共同社报道，实施幼儿教育及保育免费化的日本《儿童及育儿支援法》修正案10日在参院全体会议上，凭借自民党、公明党、国民民主党、日本维新会等的多数赞成获得通过并成立。此举意在支援日本育儿人群，将与消费税增税一起从10月开始实施。

新法规定，养育3至5岁儿童的所有家庭、0至2岁幼儿的低收入家庭，将免除被认可的保育园和幼儿园的使用费。

对于不满足日本国家标准的保育设施，5年里作为过渡措施，政府将在一定额度范围内补助费用。补助的上限是3至5岁儿童每月3.7万日元（约合人民币2293元）、0至2岁幼儿每月4.2万日元，因此也存在监护人仍需承担部分费用的情况。

对于将认可外的设施列入免费化对象的做法，担忧安全隐患方面的呼声很高。立宪民主党等批评称“或许连应该被淘汰的低质量设施也会成为免费化的对象”。但日本首相安倍晋三表示：“也有人不得不选择认可外的保育设施。从减轻负担的角度出发，把认可外的保育设施也列入免费化对象。”

据报道，日本地方政府需要在10月之前，完成掌握保育设施情况和发放补助的工作。

此外，以低收入家庭的学生为对象、力争实现大学等高等教育机构免费化的新法也在参院全体会议上通过，计划2020年4月实施。 （来源：中新网）