浙江高校民企联合培养临床医学人才

新华社杭州5月20日电 （记者俞菀）近日，浙江探索高校与民办医疗机构联合培养临床医学人才，由浙江树人大学与树兰医疗管理集团共建共办的树兰国际医学院揭牌成立，中国工程院院士郑树森担任医学院院长。

浙江树人大学由浙江省政协主办、省教育厅主管。据悉，树兰国际医学院吸纳整合了一批由院士领衔的优秀本科教学团队，覆盖基础医学、临床医学等所有主干课程。同时，学院特聘了一批国际师资，与本院师资组成课程联合配对师资，开展国际化课程和英语专业化教学。

临床医学专业是上述医学院首个设置的重点专业，经教育部批准后面向全国招生，2019年计划招生100名。该专业人才培养采用“一对一”“一对多”导师制，围绕临床实际，以胜任力培养为导向，实施基于器官系统的整合课程教学。

浙江树人大学校长徐绪卿说，学院与部分国际知名大学、医疗机构建立了多层次实质性教学合作，将为学生提供更多出国深造和境外交流学习机会。

值得一提的是，基于高校与民企合作办学的优势，该医学院的学生除享受国家和省级奖学金、助学金及助学贷款政策外，还将获得更多的社会资助。针对特殊优秀生源，“树兰医学院奖学金”将给予其本科学程内50%-100%的经费支持，优秀毕业生可优先入职树兰医疗集团下属医疗机构。